9°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Polícia prende dupla suspeita de praticar assaltos e aterrorizar comércio de Arapoti

Suspeitos agiam praticando os crimes principalmente durante a noite causando insegurança a população

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
19/08/2025 às 17h13
Polícia prende dupla suspeita de praticar assaltos e aterrorizar comércio de Arapoti
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A equipe da Polícia Civil de Arapoti, nos Campos Gerais, prendeu dois indivíduos suspeitos de praticar assaltos e aterrorizar o comércio e moradores do município. A ação para o cumprimento dos mandados de prisão preventiva foi deflagrada nesta terça-feira (19).

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com as informações divulgadas pela PC, a ação teve como alvo dois indivíduos com idades de 25 e 29 anos apontados como autores de uma série de crimes no município. Conforme levantado durante as investigações, a dupla agia principalmente no período noturno devido ao momento de vigilância menor realizando assaltos contra a população e comércios.

Com isso, e devido a situação de insegurança da população, o delegado responsável pelas investigações solicitou a Justiça os mandados de prisão preventiva contra os suspeitos. Uma operação policial foi deflagrada e a dupla acabou presa e segue a disposição da Justiça.

A Polícia Civil pede para que a população comunique os crimes na delegacia do município, pois os registros ajudam no trabalho policial e nas investigações. Há casos, por exemplo, que os agentes receberam imagens de indivíduos praticando crimes, mas as vítimas não registraram o boletim de ocorrência.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 4 horas

Arapoti se torna referência estadual no combate a Dengue

Técnica utilizada no município para controle e monitoramento do mosquito tem chamado atenção de profissionais de outras cidades

 Foto: Divulgação.
TRÂNSITO Há 1 dia

Carreta tomba e deixa caminhoneiro idoso ferido na PR092

Acidente aconteceu no trecho da rodovia que liga Arapoti a Jaguariaíva

 Produtor Ismael dos Santos Costa, 64 anos. Foto: Arquivo pessoal
CAMPOS GERAIS Há 1 dia

Maior produtora do país, Arapoti é oficialmente reconhecida como a Capital do Mel

Projeto apresentado pelo deputado Alexandre Curi foi aprovado na Assembleia e sancionado pelo Governador Ratinho Junior

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 1 dia

Cooperativa Lar projeta expandir negócios em Arapoti e fortalecer presença regional

Reunião apresentou projetos da cooperativa para transformar o município em polo estratégico de integração entre Norte Pioneiro e Campos Gerais

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 4 dias

Polícia Civil prende mais um suspeito de praticar “Tribunal do Crime” em Arapoti

Crime foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais devido ao emprego de violência por parte dos criminosos

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados