Polícia prende dupla suspeita de praticar assaltos e aterrorizar comércio de Arapoti

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A equipe da Polícia Civil de Arapoti, nos Campos Gerais, prendeu dois indivíduos suspeitos de praticar assaltos e aterrorizar o comércio e moradores do município. A ação para o cumprimento dos mandados de prisão preventiva foi deflagrada nesta terça-feira (19).

De acordo com as informações divulgadas pela PC, a ação teve como alvo dois indivíduos com idades de 25 e 29 anos apontados como autores de uma série de crimes no município. Conforme levantado durante as investigações, a dupla agia principalmente no período noturno devido ao momento de vigilância menor realizando assaltos contra a população e comércios.

Com isso, e devido a situação de insegurança da população, o delegado responsável pelas investigações solicitou a Justiça os mandados de prisão preventiva contra os suspeitos. Uma operação policial foi deflagrada e a dupla acabou presa e segue a disposição da Justiça.

A Polícia Civil pede para que a população comunique os crimes na delegacia do município, pois os registros ajudam no trabalho policial e nas investigações. Há casos, por exemplo, que os agentes receberam imagens de indivíduos praticando crimes, mas as vítimas não registraram o boletim de ocorrência.