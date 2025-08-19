9°C 24°C
Jaguariaíva, PR
ALEP SELO DIAMANTE

Prefeito de Arapoti participa da Conferência da Mata Atlântica em Curitiba

Evento preparatório para a COP30 reúne governadores e prefeitos para debater conservação ambiental, agricultura sustentável e integração regional

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação com Folha Paranaense
19/08/2025 às 17h01
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Paranaense

ARAPOTI - O prefeito de Arapoti, Irani Barros, participou nesta terça-feira (19), em Curitiba, da Conferência da Mata Atlântica – Paraná 2025, evento preparatório para a COP30, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que será realizada em novembro em Belém (PA). O encontro reuniu governadores do Sul e Sudeste, vice-governadores, deputados, prefeitos, secretários e a diretoria executiva da ONU para a COP30, dentro da 13ª edição do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud).

Durante a conferência, os participantes debateram temas relacionados à conservação da biodiversidade, agricultura sustentável, bioeconomia e energias renováveis. O prefeito Irani Barros destacou a relevância desses temas para Arapoti, afirmando que a participação do município permite alinhar a produção agrícola com a preservação ambiental. “Estamos representando nosso município em um evento que discute temas que fazem parte da nossa realidade: produção agrícola e preservação da natureza”, afirmou.

No evento, os governadores divulgaram a Carta de Curitiba, documento que reforça o compromisso das unidades federativas em priorizar a Mata Atlântica nas agendas climáticas e ambientais. O texto ressalta ações como a restauração de ecossistemas, o incentivo à bioeconomia, a expansão do uso de fontes de energia renováveis e o apoio a municípios na adaptação às mudanças climáticas. O documento também evidencia a importância da integração regional para enfrentar os desafios ambientais e fortalecer políticas sustentáveis.

Além disso, os líderes estaduais oficializaram o funcionamento permanente do Cosud, que terá sede em Brasília e contará com um aporte inicial de R$ 10,5 milhões. O consórcio busca promover a integração entre estados do Sul e Sudeste em pautas ambientais e de desenvolvimento sustentável, fortalecendo a cooperação regional e a troca de experiências sobre soluções de conservação e produção responsável.

Entre os governadores presentes estavam Ratinho Junior (Paraná), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Romeu Zema (Minas Gerais), Claudio Castro (Rio de Janeiro) e Renato Casagrande (Espírito Santo), além dos vice-governadores Felício Ramuth (São Paulo) e Marilisa Boehm (Santa Catarina). A presença de autoridades estaduais e municipais reforça a importância estratégica do evento para o debate sobre preservação ambiental e desenvolvimento econômico sustentável.

Irani Barros destacou que a participação de Arapoti em fóruns como a Conferência da Mata Atlântica é fundamental para garantir que o município contribua com soluções que conciliem crescimento econômico e proteção ambiental, alinhando políticas locais às metas globais de sustentabilidade e preservação da biodiversidade.

