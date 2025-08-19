Arapoti se torna referência estadual no combate a Dengue

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O município de Arapoti recebeu, nesta segunda-feira (18), a visita de uma equipe da Secretaria de Saúde de Astorga, que buscou orientações sobre a metodologia de combate ao mosquito Aedes aegypti por meio do uso de Ovitrampas. A estratégia, que vem sendo aplicada com eficiência pelos agentes de endemias do município, tem chamado a atenção de outras cidades pela forma como contribui no monitoramento e no controle do vetor da dengue, zika e chikungunya.

Durante o encontro, os profissionais de Arapoti compartilharam a experiência adquirida desde a fase inicial do projeto até as atividades práticas. As orientações incluíram a implementação teórica da metodologia, a montagem das armadilhas e a contagem dos ovos em lupa, procedimento fundamental para avaliar a circulação do mosquito em diferentes áreas do município. Essa troca de conhecimento possibilitou à equipe visitante acompanhar de perto todas as etapas da estratégia, que já apresenta resultados positivos na rotina local.

Arapoti se destaca por ser o único município da 3ª Regional de Saúde a contar com um laboratório próprio de endemias. O espaço é utilizado pelos agentes para análise das amostras coletadas e acompanhamento dos índices de infestação, reforçando o trabalho de prevenção e combate às doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A estrutura permite que o município realize diagnósticos de forma ágil, sem depender de laboratórios externos, garantindo maior eficiência no planejamento das ações de saúde pública.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o laboratório passará por ampliação em breve, com a criação de novas alas destinadas ao armazenamento de inseticidas e de equipamentos relacionados às atividades de campo, além da implantação de um espaço específico para a higiene dos agentes que aplicam o material. A iniciativa busca oferecer melhores condições de trabalho e ampliar a capacidade de resposta do município no enfrentamento ao mosquito transmissor.