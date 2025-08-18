9°C 24°C
ALEP SELO DIAMANTE

Carreta tomba e deixa caminhoneiro idoso ferido na PR092

Acidente aconteceu no trecho da rodovia que liga Arapoti a Jaguariaíva

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
18/08/2025 às 15h48
Carreta tomba e deixa caminhoneiro idoso ferido na PR092
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Um acidente de trânsito registrado no fim da manhã do domingo (17) deixou um caminhoneiro ferido após a carreta que ele dirigia tombar na rodovia PR-092. O acidente aconteceu no trecho que passa pelo município de Arapoti, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 11h30 e envolveu uma carreta Scania carregada com placas de MDF que seguia no sentido Jaguariaíva a Arapoti quando, na altura do km 213 da rodovia, o motorista perdeu o controle da direção e tombou em uma curva.

Com os impactos, o homem de 65 anos que dirigia a carreta teve ferimentos moderados. Ele foi socorrido e encaminhado ao Hospital de Arapoti para receber atendimento médico.

Equipes da PRE e da concessionária responsável pelo trecho estiveram no local prestando atendimento a ocorrência e tomando as providências cabíveis a situação.

