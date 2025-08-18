9°C 24°C
Cooperativa Lar projeta expandir negócios em Arapoti e fortalecer presença regional

Reunião apresentou projetos da cooperativa para transformar o município em polo estratégico de integração entre Norte Pioneiro e Campos Gerais

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
18/08/2025 às 14h34
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A cidade de Arapoti recebeu nesta segunda-feira (18) uma reunião organizada pela Cooperativa Lar, que reuniu produtores rurais e empresários locais para apresentação de projetos de expansão da atuação comercial no município. O encontro contou com a presença do vice-prefeito Potinho, representando a gestão municipal.

Com mais de 60 anos de história, a Cooperativa Lar já iniciou suas atividades em Arapoti em julho, por meio da loja Atua Agro. A unidade atua na comercialização de insumos e na prestação de assistência técnica, mas a perspectiva apresentada aos produtores é de ampliar a estrutura para consolidar a cidade como polo estratégico. A proposta é que Arapoti se torne uma base de integração entre o Norte Pioneiro e os Campos Gerais, regiões que registram forte potencial agrícola e agroindustrial.

A reunião foi conduzida pelo diretor-presidente da cooperativa, Irineo da Costa Rodrigues, que destacou a relevância da aproximação com os produtores locais. A imersão teve como foco o fortalecimento da relação da Lar com a comunidade e a criação de novas oportunidades de negócios, alinhadas ao perfil de crescimento do setor agropecuário da região.

Fundada no Paraná e com sede em Medianeira, a Lar é reconhecida como a terceira maior cooperativa da América Latina e figura entre as pioneiras no Estado. Ao longo de sua trajetória, construiu uma rede de atuação que abrange diferentes segmentos, incluindo produção agrícola, processamento industrial e exportações.

Em 2024, a cooperativa registrou faturamento de R$ 21 bilhões, consolidando sua posição como uma das principais forças do cooperativismo brasileiro. A instalação em Arapoti reforça a estratégia de expansão territorial e aproxima a marca de produtores interessados em novas tecnologias, suporte técnico e maior competitividade no mercado.

Foto: Divulgação.
