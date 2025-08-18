Operação policial prende motorista embriagado em Siqueira Campos

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Na noite de sábado (16), o 2º Batalhão da Polícia Militar realizou em Siqueira Campos a Operação Lei Seca, com foco na intensificação da fiscalização de trânsito e no combate à condução de veículos sob efeito de álcool. A ação aconteceu entre 21h e 0h, na Rua Rio Grande do Sul, no Bairro Santuário.

Ao longo da operação, foram abordados 31 veículos e realizados 26 testes etilométricos. Como resultado, as equipes policiais confeccionaram 12 notificações por diferentes infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Entre as autuações registradas, duas foram por desobedecer ordens de autoridade de trânsito (Art. 195), uma por ultrapassagem em local proibido (Art. 210) e uma por conduzir veículo com equipamento obrigatório inoperante (Art. 230 - XIII). A operação também identificou duas ocorrências de condução sem habilitação (Art. 162 - I) e uma por permitir que pessoa não habilitada assumisse a direção (Art. 164 c/c 162 - I).

Além disso, houve duas notificações por não uso do cinto de segurança (Art. 167), uma por dirigir ameaçando pedestres (Art. 186 - II) e dois registros relacionados à embriaguez: um administrativo (Art. 165) e outro criminal (Art. 165 c/c 306), este último resultando em prisão pelo crime de trânsito.

A Polícia Militar destacou que a operação faz parte das ações permanentes voltadas à segurança viária, com o objetivo de reduzir riscos de acidentes e proteger vidas. O 2º Batalhão ressaltou ainda o empenho e a dedicação das equipes policiais envolvidas no trabalho de fiscalização e orientação à comunidade.