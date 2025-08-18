9°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Operação policial prende motorista embriagado em Siqueira Campos

Ação foi realizada durante o final de semana e contou com blitz de trânsito e bafômetro

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
18/08/2025 às 10h39
Operação policial prende motorista embriagado em Siqueira Campos
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Na noite de sábado (16), o 2º Batalhão da Polícia Militar realizou em Siqueira Campos a Operação Lei Seca, com foco na intensificação da fiscalização de trânsito e no combate à condução de veículos sob efeito de álcool. A ação aconteceu entre 21h e 0h, na Rua Rio Grande do Sul, no Bairro Santuário.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Ao longo da operação, foram abordados 31 veículos e realizados 26 testes etilométricos. Como resultado, as equipes policiais confeccionaram 12 notificações por diferentes infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Entre as autuações registradas, duas foram por desobedecer ordens de autoridade de trânsito (Art. 195), uma por ultrapassagem em local proibido (Art. 210) e uma por conduzir veículo com equipamento obrigatório inoperante (Art. 230 - XIII). A operação também identificou duas ocorrências de condução sem habilitação (Art. 162 - I) e uma por permitir que pessoa não habilitada assumisse a direção (Art. 164 c/c 162 - I).

Além disso, houve duas notificações por não uso do cinto de segurança (Art. 167), uma por dirigir ameaçando pedestres (Art. 186 - II) e dois registros relacionados à embriaguez: um administrativo (Art. 165) e outro criminal (Art. 165 c/c 306), este último resultando em prisão pelo crime de trânsito.

A Polícia Militar destacou que a operação faz parte das ações permanentes voltadas à segurança viária, com o objetivo de reduzir riscos de acidentes e proteger vidas. O 2º Batalhão ressaltou ainda o empenho e a dedicação das equipes policiais envolvidas no trabalho de fiscalização e orientação à comunidade.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 16 horas

Casa é destruída por incêndio em Siqueira Campos

Residência abandonadona na Rua Terezina foi consumida pelo fogo na madrugada do domingo

 Foto: Divulgação.
ESPORTES Há 16 horas

Atleta de Siqueira Campos conquista prata no Karatê em campeonato no Japão

Giovanna Gentilini foi destaque na Copa Mundial de Karatê JKF Wado Kai realizada em Tóquio

 Foto: IA - Folha Extra
CULTURA GAMER Há 3 dias

Campeonato gamer reúne jogadores de várias cidades e promete transformar o Norte Pioneiro

Criado através de um sonho do jovem Nathan Lopes, a primeira edição da Logynex Championship Gamer (LCG) acontece neste domingo (17) em Siqueira Campos

 Foto: Divulgação.
NORTE PIONEIRO Há 1 semana

Carro capota e motorista fica ferido na PR-092 em Siqueira Campos

Acidente foi registrado na noite da sexta-feira e a vítima levada ao hospital

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
NORTE PIONEIRO Há 2 semanas

Homem é preso após colocar fogo na ex-mulher em Siqueira Campos

Crime foi registrado no bairro Vila Nova e a vítima transferida para um hospital em Londrina em estado grave

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados