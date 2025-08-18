9°C 24°C
Jaguariaíva, PR
Casa é destruída por incêndio em Siqueira Campos

Residência abandonadona na Rua Terezina foi consumida pelo fogo na madrugada do domingo

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
18/08/2025 às 10h19
Foto: Divulgação.

SIQUEIRA CAMPOS - A equipe da Defesa Civil prestou atendimento a uma ocorrência de incêndio onde o fogo destruiu uma casa situada no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. A ocorrência foi registrada na madrugada do domingo (17).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe do Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu uma residência que fica situada a Rua Terezina, na região da Vila Operária. As equipes da Defesa Civil estiveram no local e realizaram o combate às chamas evitando que o fogo se alastrasse para residências vizinhas.

Devido ao fato da residência estar abandonada, felizmente, apesar dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido. Não foram divulgadas maiores informações sobre as causas do incêndio.

Foto: Divulgação.
