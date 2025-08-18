Casa é destruída por incêndio em Siqueira Campos

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - A equipe da Defesa Civil prestou atendimento a uma ocorrência de incêndio onde o fogo destruiu uma casa situada no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. A ocorrência foi registrada na madrugada do domingo (17).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe do Corpo de Bombeiros, o fogo atingiu uma residência que fica situada a Rua Terezina, na região da Vila Operária. As equipes da Defesa Civil estiveram no local e realizaram o combate às chamas evitando que o fogo se alastrasse para residências vizinhas.

Devido ao fato da residência estar abandonada, felizmente, apesar dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido. Não foram divulgadas maiores informações sobre as causas do incêndio.