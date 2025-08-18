Atleta de Siqueira Campos conquista prata no Karatê em campeonato no Japão

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - A atleta de karatê Giovanna Gentilini, moradora de Siqueira Campos, conquistou na madrugada deste sábado (16) a medalha de prata na Copa Mundial de Karatê JKF Wado Kai, realizada no lendário ginásio Budokan, em Tóquio, no Japão. O feito coloca o nome da paranaense entre os principais destaques da modalidade em nível internacional.

Na última quinta-feira (14), Giovanna já havia demonstrado alto desempenho ao vencer quatro lutas consecutivas, superando três adversárias e garantindo vaga na grande final. A sequência de vitórias confirmou a preparação intensa que antecedeu a competição e a consolidou como uma das principais representantes brasileiras no torneio.

A karateca é treinada por seu pai, o sensei Danilo Gentilini, e integra a Federação Paranaense de Karatê, a Confederação Brasileira de Karatê e a Seleção Brasileira JKF Wado Kai Brasil. Sua trajetória é marcada por dedicação, disciplina e aperfeiçoamento técnico, fatores que contribuíram diretamente para o resultado alcançado em Tóquio.

Em declaração após a final, Giovanna ressaltou a emoção de conquistar a medalha inédita para o país. “Estou muito feliz, mas feliz mesmo porque é a primeira brasileira que ganha uma medalha neste ginásio por esta federação”, destacou a atleta. A conquista reforça a representatividade do karatê brasileiro no cenário mundial e amplia o espaço para novos talentos que seguem em busca de reconhecimento internacional.

Giovanna retorna ao Brasil na próxima quarta-feira e será recebida por familiares, amigos e integrantes da comunidade esportiva de Siqueira Campos. O resultado no Japão fortalece sua carreira e evidencia o potencial do esporte regional em competições de alcance global.