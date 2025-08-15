8°C 20°C
Polícia Civil prende mais um suspeito de praticar “Tribunal do Crime” em Arapoti

Crime foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais devido ao emprego de violência por parte dos criminosos

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
15/08/2025 às 15h22
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A equipe da Polícia Civil realizou a prisão de mais um suspeito de integrar o “Tribunal do Crime” em Arapoti. A operação para cumprir o mandado de prisão preventiva foi deflagrada na manhã da quinta-feira (14).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, as investigações começaram no fim do mês de julho após um homem de 25 anos ser submetido a sessões de tortura onde os agressores realizaram agressões físicas para que a vítima confessasse o furto de um celular. O crime foi registrado em vídeo e viralizou nas redes sociais devido ao emprego de violência por parte dos criminosos.

Durante as investigações, no dia 1º de agosto a equipe da Polícia Civil realizou a prisão de um suspeito de envolvimento com o crime. Já nesta quinta-feira, o segundo suspeito também foi preso e encaminhado ao Depen onde permanece a disposição da Justiça.

