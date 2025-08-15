Campeonato gamer reúne jogadores de várias cidades e promete transformar o Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - Neste domingo (17), a cidade de Siqueira Campos será o palco de um evento que promete revolucionar as características do entretenimento no Norte Pioneiro, a primeira edição da Logynex Championship Gamer (LCG), um torneio de jogos online que surgiu através de um sonho de adolescente e promete reunir gamers e entusiastas de diversas cidades em um ambiente de lazer, cultura e muita competitividade.

Criado por um jovem sonhador, o campeonato será realizado na Casa da Cultura do município, um espaço que será totalmente transformado para receber as equipes que entrarão em palco em busca da vitória na competição. Ao todo, serão três modalidades nesta primeira edição do evento, abrangendo disputas de Valorant, Mortal Kombat 11 e Fifa 2025.

“A expectativa está muito grande. Estamos terminando de organizar tudo, hoje chegam os troféus, amanhã vamos preparar o palco para os jogos, então minha expectativa está lá em cima”, destacou Nathan Lopes da Silva, proprietário da loja Logynex e idealizador do evento, em entrevista com a reportagem da Folha.

Semanas atrás, Nathan participou de uma entrevista com a reportagem, onde contou sobre como tudo começou, e de onde veio a ideia de transformar seu sonho em uma competição que pode se tornar uma tradição na região.

“Eu sempre joguei com meus amigos, e fazíamos algumas competições entre a gente. Sempre assistimos os grandes campeonatos, mas nunca teve nada do tipo aqui na região, e não é todo mundo que consegue ir para as cidades maiores acompanhar as disputas, então resolvi criar uma competição para a gente, na nossa terra”, enfatizou.

Com as disputas já organizadas, as primeiras partidas da competição estão marcadas para ter início às 10h00, com disputas simultâneas das três modalidades. Até as 15h00, serão realizadas as primeiras etapas de cada jogo, e a partir deste horário é que a competição criará ainda mais ansiedade, emoção e até mesmo desespero para alguns participantes.

“Após as 15h00, terão início as semifinais e finais de cada competição. A programação seguirá por modalidade: todos os jogos de uma categoria serão disputados até a final, em seguida os de outra, e assim sucessivamente até a última”, explicou Nathan.

Para deixar a competição ainda mais emocionante, Nathan contou à Folha que o palco será organizado no mesmo formato de competições oficiais. “No Valorant por exemplo, vamos colocar as duas equipes uma de frente para a outra. Cinco jogadores de um lado e cinco do outro, no mesmo formato das competições maiores”, disse.

Com esse formato, o evento promete ser ainda mais animador, tanto para os competidores quando para o público, que terá entrada gratuita e, segundo Nathan, ainda poderão concorrer à brindes que serão sorteados durante o dia.

Em nova entrevista, Nathan destacou que esta primeira edição já está sendo um sucesso, e que há planos para uma nova edição, a qual a data oficial será anunciada durante o campeonato. “Estamos esperando cerca de 200 pessoas para o evento, e já está sendo um sucesso incrível para mim. Já estamos organizando a próxima edição e vamos anunciar a data no domingo, com outros jogos, tendo em vista que muita gente está pedindo outros na competição”, contou.

Vale ressaltar que a competição não tem fins lucrativos, segundo o que explicou Nathan à reportagem. O valor das inscrições dos jogadores será usado para custear as premiações, que serão em dinheiro, troféus e medalhas, e demais gastos da organização.

No entanto, a primeira edição do Logynex Championship Gamer (LCG), criada a partir de um sonho, tem potencial para transformar a realidade do Norte Pioneiro, levando a cultura dos campeonatos de jogos online aos adolescentes, jovens e adultos da região que já acompanham esse tipo de evento.