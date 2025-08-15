8°C 20°C
Prefeito visita empresa que está em expansão em Arapoti

Fabricante de mangueiras hidráulicas LHP projeta ampliar operações, gerar empregos e fortalecer a economia local com apoio da administração municipal

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
15/08/2025 às 14h18
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O prefeito de Arapoti, Irani Barros, visitou nesta quinta-feira (14) a fabricante de mangueiras hidráulicas LHP, acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Onofre Louzada, e da chefe de Divisão, Evelyn Frandini. A empresa, considerada pioneira no município, está em fase de expansão e atua no fornecimento de produtos e componentes de alta qualidade para sistemas hidráulicos, pneumáticos e industriais, atendendo aos setores de produção e manutenção.

Durante o encontro, os empresários Francisco Garcia e José Silva apresentaram detalhes do projeto de ampliação da LHP, que busca aumentar a capacidade produtiva e diversificar a oferta de soluções para o mercado. Segundo a administração municipal, a iniciativa está alinhada aos objetivos da gestão, que incluem o incentivo a novos empreendimentos e o fortalecimento de empresas já instaladas no município, como forma de fomentar o crescimento econômico local.

A visita também reforçou a importância da interação entre o setor público e o privado para o desenvolvimento da cidade. Para a Prefeitura, essa parceria é fundamental para impulsionar a geração de empregos e criar um ambiente favorável aos investimentos. “A colaboração entre as empresas e a administração municipal permite a criação de oportunidades e o fortalecimento da economia”, destacou o prefeito Irani Barros durante a visita.

A expansão da LHP deve gerar novos postos de trabalho e movimentar a cadeia produtiva, beneficiando fornecedores e prestadores de serviços da região. O município, localizado na região dos Campos Gerais, busca consolidar-se como um polo de desenvolvimento industrial, atraindo empreendimentos que contribuam para a diversificação da economia e a melhoria da qualidade de vida da população.

A administração municipal reafirmou o compromisso de apoiar iniciativas empresariais que tragam inovação, ampliem a competitividade e garantam mais oportunidades para os trabalhadores locais, fortalecendo a economia de Arapoti de forma sustentável.

Foto: Divulgação.
