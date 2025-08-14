MobPar é confirmada como expositora na 16ª Edição do Paraguay Business Week, em Cidade de Leste

O Paraguay Business Week é considerado um dos eventos mais relevantes de negócios e networking da América do Sul, reunindo empresas, investidores e lideranças de diversos segmentos econômicos.

Wenceslau Braz – A MobPar, startup brasileira fundada em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, e hoje referência no transporte de passageiros por aplicativo, foi oficialmente confirmada como expositora na 16ª Edição do Paraguay Business Week, evento promovido pela Câmara de Comércio Paraguai-Brasil, que será realizado entre os dias 8 e 10 de setembro de 2025, em Cidade de Leste, no Paraguai.

Com uma trajetória de menos de cinco anos, a MobPar alcançou uma expansão considerável: 126 filiais distribuídas em 12 estados do Brasil. Agora, segundo o fundador, a empresa dá mais um passo decisivo em direção à internacionalização, levando sua tecnologia e modelo de negócio para além das fronteiras do país.

“Esse movimento é fruto de um ciclo intenso de investimentos em inovação, estrutura e qualificação, que nos colocam no mesmo patamar das empresas mais avançadas do setor. Hoje, estamos prontos para atender não apenas o Brasil, mas também países do Mercosul, além de mercados na Europa e nos Estados Unidos”, afirma Cris Savagin, fundador e CEO da MobPar.

Cerimônia de lançamento e apresentaçao da feira que aconteceu na última semana, no plenário da Fecomercio, em Curitiba. Foto Divulgação

Cris Savagin, fundador da MobPar

Segundo o empreendedor, a conquista da vaga como expositor no Paraguay Business Week é também resultado de parcerias estratégicas. “Agradeço à Daniele, do Sebrae Londrina, por ter nos incentivado e apoiado desde o início dessa candidatura. Essa oportunidade confirma que nossos investimentos estão no caminho certo e vão abrir novas portas no mercado nacional e internacional”, destacou Savagin.

O Paraguay Business Week é considerado um dos eventos mais relevantes de negócios e networking da América do Sul, reunindo empresas, investidores e lideranças de diversos segmentos econômicos.

Sobre a MobPar

Fundada em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná por Cris Savagin, a MobPar nasceu com o propósito de democratizar e profissionalizar o transporte por aplicativo no interior do Brasil. Sua rápida expansão, baseada em um modelo de filiais e suporte tecnológico de ponta, permitiu que a marca se destacasse em um mercado competitivo, chegando a diferentes regiões do país e, agora, preparando-se para conquistar o cenário internacional.