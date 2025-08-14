8°C 22°C
MobPar é confirmada como expositora na 16ª Edição do Paraguay Business Week, em Cidade de Leste

Empresa de mobilidade urbana, fundada por Cris Savagin, leva startup nascida no interior do Paraná ao maior evento de negócios do Paraguai, que acontece de 8 a 10 de setembro de 2025

Por: Da Redação Fonte: DA REDAÇÃO
14/08/2025 às 18h53 Atualizada em 14/08/2025 às 19h05
MobPar é confirmada como expositora na 16ª Edição do Paraguay Business Week, em Cidade de Leste
Wenceslau Braz  – A MobPar, startup brasileira fundada em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, e hoje referência no transporte de passageiros por aplicativo, foi oficialmente confirmada como expositora na 16ª Edição do Paraguay Business Week, evento promovido pela Câmara de Comércio Paraguai-Brasil, que será realizado entre os dias 8 e 10 de setembro de 2025, em Cidade de Leste, no Paraguai.

Com uma trajetória de menos de cinco anos, a MobPar alcançou uma expansão considerável: 126 filiais distribuídas em 12 estados do Brasil. Agora, segundo o fundador, a empresa dá mais um passo decisivo em direção à internacionalização, levando sua tecnologia e modelo de negócio para além das fronteiras do país.

“Esse movimento é fruto de um ciclo intenso de investimentos em inovação, estrutura e qualificação, que nos colocam no mesmo patamar das empresas mais avançadas do setor. Hoje, estamos prontos para atender não apenas o Brasil, mas também países do Mercosul, além de mercados na Europa e nos Estados Unidos”, afirma Cris Savagin, fundador e CEO da MobPar.

Cerimônia de lançamento e apresentaçao da feira que aconteceu na última semana, no plenário da Fecomercio, em Curitiba. Foto Divulgação 

 

Cris Savagin, fundador da MobPar

Segundo o empreendedor, a conquista da vaga como expositor no Paraguay Business Week é também resultado de parcerias estratégicas. “Agradeço à Daniele, do Sebrae Londrina, por ter nos incentivado e apoiado desde o início dessa candidatura. Essa oportunidade confirma que nossos investimentos estão no caminho certo e vão abrir novas portas no mercado nacional e internacional”, destacou Savagin.

O Paraguay Business Week é considerado um dos eventos mais relevantes de negócios e networking da América do Sul, reunindo empresas, investidores e lideranças de diversos segmentos econômicos.

Sobre a MobPar

Fundada em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná por Cris Savagin, a MobPar nasceu com o propósito de democratizar e profissionalizar o transporte por aplicativo no interior do Brasil. Sua rápida expansão, baseada em um modelo de filiais e suporte tecnológico de ponta, permitiu que a marca se destacasse em um mercado competitivo, chegando a diferentes regiões do país e, agora, preparando-se para conquistar o cenário internacional.

 

 

 

 

 

