Homem é preso com pornografia infantil em Arapoti

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (14) em posse de pornografia infantil. A situação foi registrada no município de Arapoti, nos Campos Gerais, durante a operação Anjos da Rede, deflagrada pela equipe da Polícia Federal de Ponta Grossa.

De acordo com as informações divulgadas pela PF, a ação foi deflagrada em Arapoti e Ponta Grossa e faz parte das operações Anjos da Rede I e II que tem como objetivo combater os crimes de pedofilia e pornografia infantil.

Em Arapoti, as equipes policiais estiveram na residência suspeito para cumprir o mandado de busca e apreensão. Durante a averiguação em equipamentos eletrônicos, os policiais encontraram vários arquivos contendo imagens e vídeos de crianças e adolescentes praticando sexo.

Frente aos fatos, o homem foi preso em flagrante e deve responder pelos crimes de armazenamento de conteúdo sexual envolvendo menores de idade. A Polícia Federal investiga também se o suspeito compartilhava ou comercializava os arquivos.

Apenas em 2025, a PF já cumpriu sete mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento com este tipo de crime na região de Ponta Grossa e cidades vizinhas.