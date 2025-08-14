8°C 22°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Homem é preso com pornografia infantil em Arapoti

Ação foi deflagrada pela equipe da Polícia Federal na operação Anjos da Rede

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
14/08/2025 às 13h47
Homem é preso com pornografia infantil em Arapoti
Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Um homem foi preso na manhã desta quinta-feira (14) em posse de pornografia infantil. A situação foi registrada no município de Arapoti, nos Campos Gerais, durante a operação Anjos da Rede, deflagrada pela equipe da Polícia Federal de Ponta Grossa.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com as informações divulgadas pela PF, a ação foi deflagrada em Arapoti e Ponta Grossa e faz parte das operações Anjos da Rede I e II que tem como objetivo combater os crimes de pedofilia e pornografia infantil.

Em Arapoti, as equipes policiais estiveram na residência suspeito para cumprir o mandado de busca e apreensão. Durante a averiguação em equipamentos eletrônicos, os policiais encontraram vários arquivos contendo imagens e vídeos de crianças e adolescentes praticando sexo.

Frente aos fatos, o homem foi preso em flagrante e deve responder pelos crimes de armazenamento de conteúdo sexual envolvendo menores de idade. A Polícia Federal investiga também se o suspeito compartilhava ou comercializava os arquivos.

Apenas em 2025, a PF já cumpriu sete mandados de busca e apreensão contra suspeitos de envolvimento com este tipo de crime na região de Ponta Grossa e cidades vizinhas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 4 horas

Arapoti reúne lideranças no 1º Encontro Regional: Mulheres em Foco pelo Agosto Lilás

Evento mobilizou dezenas de cidades, autoridades e instituições em ações de conscientização, cultura e turismo pela igualdade e fim da violência contra a mulher

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 1 dia

Prefeitura de Arapoti apresenta projeto de pavimentação da estrada do Capão Bonito

Audiência pública apresentou detalhes da obra de 7,4 km, que inclui sistemas de drenagem e melhorias para o tráfego e escoamento agrícola no bairro rural

 Foto: Divulgação.
MEIO AMBIENTE Há 2 dias

Arapoti interdita acesso ao Rincão para conter descarte irregular de lixo

Área de Proteção Permanente próxima a nascente recebia resíduos diversos; Ecoponto é indicado como destino correto

 Foto: Reprodução/Internet
CAMPOS GERAIS Há 3 dias

Morte de servidores da prefeitura causa comoção em Arapoti

Márcia Oliveira e Luiz Carlos estavam realizando tratamento de saúde e não resistiram

 Jogos aconteceram na tarde de quarta-feira (06). Foto: Divulgação
EDUCAÇÃO Há 1 semana

Crianças participam de Campeonato de Xadrez em Arapoti

Iniciativa se tornou tradição no município, sendo um evento aguardado pelos alunos da rede municipal todos os anos

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados