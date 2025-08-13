7°C 23°C
Jaguariaíva, PR
Delegada destaca importância da denúncia contra violência doméstica em encontro no Norte Pioneiro

Evento foi realizado na cidade de Santo Antônio da Platina, como parte da programação das ações do Agosto Lilás

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
13/08/2025 às 18h03
Evento foi realizado em prol das ações do Agosto Lilás. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, por meio de sua delegada, participou na tarde desta quarta-feira (13) de um encontro com mulheres atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). A ação fez parte da programação do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Durante a reunião, foram discutidos temas como os direitos das mulheres, os mecanismos de proteção previstos na Lei Maria da Penha e a importância da denúncia como ferramenta para quebrar o ciclo de violência. A delegada reforçou o papel da Polícia Civil no acolhimento das vítimas e na responsabilização dos agressores, destacando a existência de canais seguros e sigilosos para registro de ocorrências.

A iniciativa também contou com a presença de servidores do CRAS, profissionais da rede de proteção e integrantes da comunidade local, fortalecendo o trabalho em rede no enfrentamento à violência contra a mulher.

Segundo a delegada, a participação da Polícia Civil em eventos como este reafirma o compromisso institucional com a proteção da mulher e com a promoção de uma cultura de respeito, igualdade e não violência.

