Delegada destaca importância da denúncia contra violência doméstica em encontro no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, por meio de sua delegada, participou na tarde desta quarta-feira (13) de um encontro com mulheres atendidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). A ação fez parte da programação do Agosto Lilás, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher.

Durante a reunião, foram discutidos temas como os direitos das mulheres, os mecanismos de proteção previstos na Lei Maria da Penha e a importância da denúncia como ferramenta para quebrar o ciclo de violência. A delegada reforçou o papel da Polícia Civil no acolhimento das vítimas e na responsabilização dos agressores, destacando a existência de canais seguros e sigilosos para registro de ocorrências.

A iniciativa também contou com a presença de servidores do CRAS, profissionais da rede de proteção e integrantes da comunidade local, fortalecendo o trabalho em rede no enfrentamento à violência contra a mulher.

Segundo a delegada, a participação da Polícia Civil em eventos como este reafirma o compromisso institucional com a proteção da mulher e com a promoção de uma cultura de respeito, igualdade e não violência.