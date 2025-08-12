Arapoti interdita acesso ao Rincão para conter descarte irregular de lixo

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A Prefeitura Municipal de Arapoti, nos Campos Gerais, interditou de forma permanente a entrada que dá acesso à comunidade do Rincão, identificada como uma das áreas com maior incidência de descarte irregular de lixo no município. O local está situado em uma Área de Proteção Permanente (APP) e fica próximo a uma nascente, o que aumenta a gravidade dos impactos ambientais causados pela prática.

De acordo com a administração municipal, o espaço vinha sendo utilizado como depósito de diferentes tipos de resíduos, incluindo lixo orgânico, móveis usados e até animais mortos. Com o isolamento, foi instalada uma placa informativa indicando o Ecoponto como destino correto para materiais que não são recolhidos pelo serviço de coleta comum ou reciclável. O aviso contém mapa e QR Code para facilitar a localização do ponto de entrega.

O município reforça que o descarte de resíduos em áreas próximas a nascentes configura crime ambiental, por provocar poluição da água, ameaçar a saúde pública e comprometer o equilíbrio do ecossistema. Entre os danos possíveis estão a contaminação do aquífero freático e a destruição da biodiversidade local.

O Ecoponto é destinado a receber resíduos de maior volume ou de manejo específico, evitando que sejam abandonados em locais inadequados. A prefeitura orienta que a população utilize essa estrutura para garantir o descarte correto e contribuir para a preservação ambiental.

A fiscalização será intensificada para coibir o despejo irregular de lixo. A administração municipal solicita que a comunidade colabore denunciando casos de descarte ilegal, de forma a preservar áreas naturais e manter a cidade limpa. O objetivo é reduzir a degradação ambiental e proteger recursos hídricos essenciais para a região.