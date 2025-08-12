7°C 23°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Arapoti interdita acesso ao Rincão para conter descarte irregular de lixo

Área de Proteção Permanente próxima a nascente recebia resíduos diversos; Ecoponto é indicado como destino correto

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
12/08/2025 às 15h59
Arapoti interdita acesso ao Rincão para conter descarte irregular de lixo
Foto: Divulgação.

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A Prefeitura Municipal de Arapoti, nos Campos Gerais, interditou de forma permanente a entrada que dá acesso à comunidade do Rincão, identificada como uma das áreas com maior incidência de descarte irregular de lixo no município. O local está situado em uma Área de Proteção Permanente (APP) e fica próximo a uma nascente, o que aumenta a gravidade dos impactos ambientais causados pela prática.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

De acordo com a administração municipal, o espaço vinha sendo utilizado como depósito de diferentes tipos de resíduos, incluindo lixo orgânico, móveis usados e até animais mortos. Com o isolamento, foi instalada uma placa informativa indicando o Ecoponto como destino correto para materiais que não são recolhidos pelo serviço de coleta comum ou reciclável. O aviso contém mapa e QR Code para facilitar a localização do ponto de entrega.

O município reforça que o descarte de resíduos em áreas próximas a nascentes configura crime ambiental, por provocar poluição da água, ameaçar a saúde pública e comprometer o equilíbrio do ecossistema. Entre os danos possíveis estão a contaminação do aquífero freático e a destruição da biodiversidade local.

O Ecoponto é destinado a receber resíduos de maior volume ou de manejo específico, evitando que sejam abandonados em locais inadequados. A prefeitura orienta que a população utilize essa estrutura para garantir o descarte correto e contribuir para a preservação ambiental.

A fiscalização será intensificada para coibir o despejo irregular de lixo. A administração municipal solicita que a comunidade colabore denunciando casos de descarte ilegal, de forma a preservar áreas naturais e manter a cidade limpa. O objetivo é reduzir a degradação ambiental e proteger recursos hídricos essenciais para a região.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Internet
CAMPOS GERAIS Há 2 dias

Morte de servidores da prefeitura causa comoção em Arapoti

Márcia Oliveira e Luiz Carlos estavam realizando tratamento de saúde e não resistiram

 Jogos aconteceram na tarde de quarta-feira (06). Foto: Divulgação
EDUCAÇÃO Há 5 dias

Crianças participam de Campeonato de Xadrez em Arapoti

Iniciativa se tornou tradição no município, sendo um evento aguardado pelos alunos da rede municipal todos os anos

 Reconhecimento foi apresentado pelo deputado Alexandre Curi (PSD) e aprovado pelos deputados. Foto: Assessoria
RECONHECIMENTO Há 6 dias

Com apoio de Alexandre Curi, Arapoti terá título de “Capital do Mel” no Paraná

Município é destacado pela produção de mel e reconhecido como o principal produtor do Brasil

 Foto: Reprodução/Redes Sociais
VIRALIZOU Há 1 semana

Vídeo flagra tamanduá em “passeio noturno” por bairro de Arapoti e viraliza nas redes sociais

Cena rara foi registrada por moradores do Bairro do Bosque na noite desta segunda-feira (04), e o que mais chamou a atenção foi a tranquilidade do animal pelas ruas

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 1 semana

Alunos celebram Dia do Produtor Rural com homenagens em Arapoti

Estudantes destacaram a importância da agricultura familiar valorizando o trabalho de quem produz alimentos e demais produtos que fazem parte do dia a dia

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados