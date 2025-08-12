5°C 20°C
Jaguariaíva, PR
ALEP SELO DIAMANTE

Vítima de acidente grave em Wenceslau Braz tem múltiplas fraturas e está estável, diz hospital

Cleberson Vieira sofreu uma colisão violenta contra uma carreta na noite de segunda-feira (11), mas segue estável e em recuperação no Hospital de Caridade São Sebastião

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
12/08/2025 às 10h04
Vítima de acidente grave em Wenceslau Braz tem múltiplas fraturas e está estável, diz hospital
Apesar da gravidade do acidente, Cleberson permanece estável, mas teve múltiplas fraturas nas costelas. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Na manhã desta terça-feira (12), o Hospital de Caridade São Sebastião informou à Folha que Cleberson Vieira, vítima de um grave acidente na noite de segunda-feira (11) em Wenceslau Braz, sofreu fraturas nas costelas, mas permanece em estado de saúde estável. No momento, ele passa por uma tomografia para avaliações médicas mais detalhadas, que vão orientar os próximos passos do tratamento.

Cleberson, morador de Wenceslau Braz e músico na Congregação Cristã no Brasil (CCB), estava a caminho da igreja quando seu Fiat Uno colidiu violentamente contra uma carreta no km 2611 da PR-092, próximo ao antigo Teixeirinha. Com o impacto, o veículo foi lançado para fora da pista e parou em uma canaleta às margens da rodovia.

No instante do acidente, o Cabo Alex Dori e o Cabo Benedito, da Polícia Militar, passavam pelo local e iniciaram o resgate. A vítima estava com as pernas presas sob o painel e entre as ferragens, sendo necessário arrombar a porta do passageiro para retirá-lo. Durante o procedimento, houve vazamento de combustível, aumentando o risco de incêndio, mas a ação rápida dos policiais evitou que a situação se agravasse.

