Colisão com carreta destrói Fiat Uno e deixa motorista em estado grave em Wenceslau Braz

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA WENCESLAU BRAZ - Na noite desta segunda-feira (11), um grave acidente foi registrado no km 2611 da PR-092, em Wenceslau Braz. Um Fiat Uno bateu violentamente contra uma carreta que seguia em direção ao município e ficou completamente destruído. O motorista, em estado grave, recebeu os primeiros socorros de policiais militares que passavam pelo local e foi encaminhado às pressas ao hospital.

De acordo com informações enviadas com exclusividade à reportagem da Folha, o acidente aconteceu próximo ao antigo Teixeirinha, pouco antes de uma curva que dá acesso ao Patrimônio São Miguel, uma área rural do município.

Segundo os relatos, o Fiat Uno, que estava sendo conduzido por um homem identificado como Cleberson, colidiu contra a carreta e, com o impacto da colisão, o veículo foi arremessado para fora da pista, e parou em uma canaleta, às margens da rodovia.

No momento do acidente, o Cabo Alex Dori, acompanhado do Cabo Benedito, passavam pelo local em uma viatura da Polícia Militar. De imediato, os militares prestaram os primeiros atendimentos ao motorista, que estava com as pernas presas embaixo do painel e de algumas ferragens.