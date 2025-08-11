5°C 20°C
Colisão com carreta destrói Fiat Uno e deixa motorista em estado grave em Wenceslau Braz

Vítima ficou presa entre as ferragens, mas foi salva por policiais militares e encaminhada às pressas ao Hospital de Caridade São Sebastião

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO
11/08/2025 às 21h53 Atualizada em 11/08/2025 às 22h26
Veículo ficou completamente destruído após a colisão. Foto: Divulgação

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

WENCESLAU BRAZ - Na noite desta segunda-feira (11), um grave acidente foi registrado no km 2611 da PR-092, em Wenceslau Braz. Um Fiat Uno bateu violentamente contra uma carreta que seguia em direção ao município e ficou completamente destruído. O motorista, em estado grave, recebeu os primeiros socorros de policiais militares que passavam pelo local e foi encaminhado às pressas ao hospital. 

De acordo com informações enviadas com exclusividade à reportagem da Folha, o acidente aconteceu próximo ao antigo Teixeirinha, pouco antes de uma curva que dá acesso ao Patrimônio São Miguel, uma área rural do município. 

Segundo os relatos, o Fiat Uno, que estava sendo conduzido por um homem identificado como Cleberson, colidiu contra a carreta e, com o impacto da colisão, o veículo foi arremessado para fora da pista, e parou em uma canaleta, às margens da rodovia.

No momento do acidente, o Cabo Alex Dori, acompanhado do Cabo Benedito, passavam pelo local em uma viatura da Polícia Militar. De imediato, os militares prestaram os primeiros atendimentos ao motorista, que estava com as pernas presas embaixo do painel e de algumas ferragens. 

Com a situação em que o veículo se encontrava, os policiais precisaram estourar a porta do passageiro para retirar o motorista. A situação se agravou ainda mais quando o veículo começou a vasar combustível, tendo risco de incêndio, mas os policiais agiram rapidamente e evitaram desastres maiores. 

Foto: Divulgação.
