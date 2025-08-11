Carro cai em “caixa seca” e deixa três pessoas feridas

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Um acidente de trânsito registrado no início da tarde do domingo (10) deixou três pessoas feridas na rodovia PR439 após o veículo em que elas estavam cair em uma caixa seca as margens da pista. A situação foi registrada no trecho que passa por Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 12h30 e envolveu um automóvel GM Prisma com placas de Abatiá. Conforme os dados colhidos no local, o motorista seguia pela rodovia no sentido Ribeirão do Pinhal a Santo Antônio da platina quando, na altura do km 50, perdeu o controle da direção e caiu em uma caixa seca as margens da rodovia.

Devido aos impactos, um homem de 53 anos que conduzia o automóvel, além de dois passageiros com idades de 25 e 24 anos ficaram feridos. Eles foram socorridos e encaminhados ao Pronto Socorro de Santo Antônio da Platina para receber atendimento médico.

A equipe da PRE esteve no local prestando atendimento a ocorrência.