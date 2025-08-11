Carro capota e motorista fica ferido na PR-092 em Siqueira Campos

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um acidente de trânsito deixou um motorista ferido na rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. A ocorrência foi registrada na noite da sexta-feira (08) e a vítima foi levada ao hospital.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária estadual, o acidente aconteceu por volta das 23h30 e envolveu um automóvel VW Santana. Conforme os dados colhidos no local, o motorista seguia sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando, na altura do km 278, acabou atingindo um barranco e capotando o veículo na sequência.

Devido a violência do impacto, o homem de 57 anos sofreu ferimentos. Ele foi socorrido pela equipe do SAMU e encaminhado a Santa Casa de Siqueira Campos para receber atendimento médico. O veículo foi liberado a familiares.

A equipe da PRE esteve no local prestando atendimento a ocorrência.