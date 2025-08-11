Morte de servidores da prefeitura causa comoção em Arapoti

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O domingo (9), Dia dos Pais, começou com tristeza em Arapoti. O município perdeu dois de seus servidores conhecidos e estimados e estimados pela população. Trata-se da assistente social Márcia Oliveira e o motorista Luiz Carlos Tavares do Amaral, mais conhecido como “Balaio”. Ambos enfrentavam problemas de saúde graves e realizavam tratamento fora da cidade.

Márcia Oliveira atuava na rede municipal desde 2012, quando assumiu o cargo após aprovação em concurso público. Ao longo de mais de uma década, construiu uma relação próxima com a comunidade, marcada pelo acolhimento e pela dedicação a famílias em situação de vulnerabilidade. Sua postura sempre afetuosa e atenta lhe rendeu o reconhecimento dos colegas, que descrevem sua presença como transformadora nos atendimentos.

Já Luiz Carlos Tavares do Amaral, apelidado carinhosamente de Balaio, acumulava mais de 30 anos na função de motorista, tornando-se uma figura popular no transporte público da cidade. Conhecido pelo bom humor e pela disposição em ajudar, cultivou amizades em todas as áreas por onde passou e se tornou referência de profissionalismo e cordialidade.

A notícia da morte dos dois servidores provocou comoção em Arapoti. Amigos, familiares e colegas de trabalho manifestaram-se nas redes sociais, compartilhando lembranças, mensagens de apoio e homenagens que ressaltam a importância de suas trajetórias e o impacto que tiveram no dia a dia da população.