4°C 19°C
Jaguariaíva, PR

Morte de servidores da prefeitura causa comoção em Arapoti

Márcia Oliveira e Luiz Carlos estavam realizando tratamento de saúde e não resistiram

Por: Marcelo Aguiar Fonte: Redação
11/08/2025 às 08h48
Morte de servidores da prefeitura causa comoção em Arapoti
Foto: Reprodução/Internet

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O domingo (9), Dia dos Pais, começou com tristeza em Arapoti. O município perdeu dois de seus servidores conhecidos e estimados e estimados pela população. Trata-se da assistente social Márcia Oliveira e o motorista Luiz Carlos Tavares do Amaral, mais conhecido como “Balaio”. Ambos enfrentavam problemas de saúde graves e realizavam tratamento fora da cidade.

ATENÇÃO: Faça parte da nossa comunidade no Facebook e veja nossas notícias em primeira mão, acesse aqui e siga nossa página.

Márcia Oliveira atuava na rede municipal desde 2012, quando assumiu o cargo após aprovação em concurso público. Ao longo de mais de uma década, construiu uma relação próxima com a comunidade, marcada pelo acolhimento e pela dedicação a famílias em situação de vulnerabilidade. Sua postura sempre afetuosa e atenta lhe rendeu o reconhecimento dos colegas, que descrevem sua presença como transformadora nos atendimentos.

Já Luiz Carlos Tavares do Amaral, apelidado carinhosamente de Balaio, acumulava mais de 30 anos na função de motorista, tornando-se uma figura popular no transporte público da cidade. Conhecido pelo bom humor e pela disposição em ajudar, cultivou amizades em todas as áreas por onde passou e se tornou referência de profissionalismo e cordialidade.

A notícia da morte dos dois servidores provocou comoção em Arapoti. Amigos, familiares e colegas de trabalho manifestaram-se nas redes sociais, compartilhando lembranças, mensagens de apoio e homenagens que ressaltam a importância de suas trajetórias e o impacto que tiveram no dia a dia da população.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Jogos aconteceram na tarde de quarta-feira (06). Foto: Divulgação
EDUCAÇÃO Há 4 dias

Crianças participam de Campeonato de Xadrez em Arapoti

Iniciativa se tornou tradição no município, sendo um evento aguardado pelos alunos da rede municipal todos os anos

 Reconhecimento foi apresentado pelo deputado Alexandre Curi (PSD) e aprovado pelos deputados. Foto: Assessoria
RECONHECIMENTO Há 4 dias

Com apoio de Alexandre Curi, Arapoti terá título de “Capital do Mel” no Paraná

Município é destacado pela produção de mel e reconhecido como o principal produtor do Brasil

 Foto: Reprodução/Redes Sociais
VIRALIZOU Há 6 dias

Vídeo flagra tamanduá em “passeio noturno” por bairro de Arapoti e viraliza nas redes sociais

Cena rara foi registrada por moradores do Bairro do Bosque na noite desta segunda-feira (04), e o que mais chamou a atenção foi a tranquilidade do animal pelas ruas

 Foto: Divulgação.
CAMPOS GERAIS Há 6 dias

Alunos celebram Dia do Produtor Rural com homenagens em Arapoti

Estudantes destacaram a importância da agricultura familiar valorizando o trabalho de quem produz alimentos e demais produtos que fazem parte do dia a dia

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
CAMPOS GERAIS Há 6 dias

Criança é flagrada caminhando sozinha a noite na PR092

Situação foi registrada no trecho da rodovia que passa por Arapoti e menor entregue ao Conselho Tutelar

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados