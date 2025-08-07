Padre Leandro Malaquias segue internado e apresenta melhoras no quadro clínico

Redação - Folha Extra

LONDRINA - O padre Leandro dos Santos Malaquias continua internado na Santa Casa de Londrina, em recuperação após o grave acidente ocorrido no mês passado, na PR-092, em Quatiguá, região do Norte Pioneiro do Paraná.

Segundo o boletim médico mais recente, divulgado na manhã desta quinta-feira (7), às 11h30, o estado de saúde do sacerdote segue em evolução. Ele está internado em um quarto e apresenta sinais positivos de recuperação. Durante a noite anterior, conseguiu dormir bem, sem a necessidade de medicação para indução do sono

O boletim também informa que o padre se alimentou normalmente pela manhã, com dieta sólida e boa aceitação. As dores relacionadas à cirurgia no tornozelo, realizada após o acidente, reduziram consideravelmente, contribuindo para seu conforto e estabilidade clínica.

Desde o acidente, o Santuário Eucarístico do Sagrado Coração de Jesus, localizado em Ibaiti, onde o padre Leandro atua, tem divulgado atualizações frequentes sobre sua recuperação. A instituição religiosa segue acompanhando de perto sua evolução, mantendo a comunidade informada sobre o progresso do sacerdote.

O acidente aconteceu quando o padre transitava pela PR-092, próximo ao município de Quatiguá. A gravidade da colisão resultou em múltiplos ferimentos, exigindo cirurgia e internação hospitalar. Desde então, ele tem sido assistido por uma equipe médica especializada da Santa Casa de Londrina.

A previsão de alta hospitalar ainda não foi divulgada. Novas informações devem ser atualizadas nos canais oficiais do Santuário de Ibaiti ou da instituição hospitalar responsável pelo atendimento.