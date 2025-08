Homem é preso após colocar fogo na ex-mulher em Siqueira Campos

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (06) acusado de jogar gasolina e colocar fogo na ex-mulher. O crime foi registrado no município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, e o suspeito, além de ficar ferido, acabou preso

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Civil, os agentes foram acionados para comparecer na Santa Casa de Misericórdia após uma mulher de 40 anos dar entrada no hospital vítima de queimaduras e com ferimentos graves. Diante do chamado, a equipe foi até a unidade de Saúde para averiguar a situação.

No local, os policiais foram informados que o ex-marido da mulher havia jogado gasolina no corpo da vítima e, em seguida, ateado fogo. O crime aconteceu em uma residência situada ao bairro Vila Nova e vizinhos acionaram a ambulância que socorreu a vítima e encaminhou a Santa Casa. Os policiais foram informados pela equipe médica de que o estado de saúde da vítima era grave e ela seria transferida de helicóptero para um hospital de Londrina. A vítima teve cerca de 40% do corpo queimado e corre risco de morte.

No local, os policiais encontraram o ex-marido da vítima que negou os fatos relatados pela mulher. O suspeito disse que, na verdade, a mulher que estava com a gasolina e jogou contra ele e contra ela colocando fogo na sequência. O indivíduo apresentava ferimentos nas mãos e pelo corpo, sendo atendido pelo médico e liberado na sequência.

Frente aos fatos, o homem foi preso e encaminhado a delegacia da Polícia Civil para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Em seguida, foi transferido ao Depen de Wenceslau Braz. O caso segue sendo investigado como tentativa de feminicídio.