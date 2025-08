Com salário de R$ 46 mil, Lula diz que ganha pouco e a vida é difícil

DA REDAÇÃO/G1 - FOLHA EXTRA

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta terça-feira (5) que recebe R$ 46 mil de salário bruto como chefe do Executivo, valor que não considera "muito". Segundo ele, após descontos com Imposto de Renda e uma contribuição para o PT, sobram R$ 21 mil para ele gastar conforme suas vontades e necessidades.

O petista deu as declarações ao comentar a proposta do governo de isentar de IR quem ganha até R$ 5 mil. Como compensação, a equipe econômica de Lula sugere elevar a tributação de pessoas de alta renda.

Prioridade para o governo, o projeto pode ser votado neste semestre pelo Congresso Nacional. Se aprovado, as novas regras para o Imposto de Renda valeriam a partir de 2026.

"O Haddad é tão humilde que a gente fez a proposta para isentar [de IR] quem ganha R$ 5 mil. E colocamos para pagar essa diferença um grupo seleto que ganha acima de R$ 1 milhão por ano. Não é que essa gente acha ruim?", questionou Lula.

"Estamos querendo começar a fazer um pouco de justiça tributária. Não pode a pessoa que vai no mercado comprar as coisas de comer pagar o mesmo Imposto de Renda que paga o Lula. Meu salário não é muito não, tá? Salário de presidente é R$ 46 mil, paga 27% de IR, o PT me cobra R$ 4 mil na fonte, me sobram R$ 21 mil. Não é fácil a vida. Ninguém me dá aumento. Eu tenho que pedir para mim mesmo. Eu levanto todo dia, me olho no espelho e falo: 'Oh Lula, eu quero aumento'. E eu falo: 'Você não vai ter'. Então não dá", acrescentou o petista em tom de brincadeira.