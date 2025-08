Fiéis saem em romaria de Carlópolis em direção a Festa do Bom Jesus em Siqueira Campos

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Na manhã desta terça-feira (5), mais de 200 devotos iniciaram uma romaria saindo da cidade de Carlópolis em direção ao Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, em Siqueira Campos. O trajeto total da caminhada religiosa é de aproximadamente 42 quilômetros e faz parte da tradicional celebração ao padroeiro siqueirense, que anualmente atrai milhares de fiéis de diversas regiões do Norte Pioneiro do Paraná, região Sul e São Paulo e de outros estados.

Após percorrerem cerca de 22 quilômetros, os romeiros chegaram ao bairro Boqueirão, já no município de Siqueira Campos, onde foram recepcionados pelo produtor rural Luiz Teobaldo Proença Ribeiro, conhecido como Fiíco, e sua esposa Jusselene Varasquim. A acolhida aconteceu na Fazenda São Geraldo e contou com um jantar especial servido aos peregrinos, composto por 40 quilos de carne moída e 350 pães, além de um café reforçado para revigorar os caminhantes.

Fiíco é filho do ex-prefeito de Siqueira Campos, Luiz Amâncio, e da professora Tereza Proença, e mantém viva a tradição de hospitalidade no trajeto da romaria. Durante a parada, os fiéis também participaram do tradicional momento do “Chá de Reza”, ocasião marcada por orações e cânticos em grupo, onde os peregrinos pedem força e proteção para seguir os quilômetros restantes até o santuário.

A chegada ao Santuário do Senhor Bom Jesus da Cana Verde está prevista para esta quarta-feira (6), integrando a programação da maior festa religiosa do município. A romaria é uma das expressões mais fortes de fé popular da região e simboliza a devoção ao padroeiro, reunindo pessoas de todas as idades em caminhada e oração.