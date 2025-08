Vídeo flagra tamanduá em “passeio noturno” por bairro de Arapoti e viraliza nas redes sociais

DA REDAÇÃO/VOZ DO POVO ARAPOTI - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Na noite desta segunda-feira (04), uma cena inusitada, e particularmente curiosa, chamou a atenção dos moradores do Bairro do Bosque, em Arapoti, região dos Campos Gerais. Um tamanduá foi flagrado caminhando calmamente pelas ruas do bairro, como se estivesse dando um passeio em seu próprio território.

O animal, com sua postura serena e passos elegantes, parecia não se importar com a movimentação ao seu redor. Nem os latidos insistentes dos cachorros das casas próximas, nem o carro que o acompanhava discretamente pareciam incomodá-lo. A aparição encantou os moradores, que ficaram impressionados com a tranquilidade e a beleza do bicho silvestre. Assista o vídeo.

Apesar de encantadora, a cena traz à tona uma preocupação cada vez mais presente em cidades cercadas por áreas naturais: o avanço da urbanização e o desmatamento têm empurrado animais silvestres para dentro dos centros urbanos. A busca por alimento, água e abrigo acaba forçando espécies típicas da mata, como o tamanduá-bandeira, a se aproximarem do convívio humano — muitas vezes, colocando suas vidas em risco.

O Bairro do Bosque, por exemplo, é cercado por fragmentos de vegetação nativa e, segundo relatos de moradores antigos, não é a primeira vez que animais silvestres aparecem por lá. Tatus, gambás, ouriços, cobras e até jaguatiricas já foram avistados circulando pela vizinhança.

Essas aparições, no entanto, são um reflexo direto das transformações ambientais. A diminuição dos habitats naturais devido ao desmatamento e à expansão urbana deixa os animais vulneráveis a atropelamentos, ataques de cães e até à captura ilegal para o tráfico de fauna silvestre.

Especialistas alertam que, diante dessa realidade, é fundamental promover ações de conscientização e preservação ambiental. Além disso, ao encontrar um animal silvestre, o recomendado é manter distância, não tentar tocá-lo e acionar os órgãos ambientais competentes.

Enquanto isso, o tamanduá de Arapoti segue sendo assunto nas rodas de conversa e grupos de moradores — uma visita inesperada que, além de encantadora, carrega um importante alerta sobre o equilíbrio entre cidade e natureza.