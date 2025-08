Alunos celebram Dia do Produtor Rural com homenagens em Arapoti

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A manhã desta terça-feira (5) foi marcada por uma homenagem especial aos produtores rurais do município de Arapoti durante a tradicional Feirinha do Produtor. Alunos da Escola Municipal Clotário Portugal participaram do evento com uma apresentação cultural que destacou a importância da agricultura familiar e valorizou o trabalho dos pequenos produtores do município.

As turmas do 2º e 5º ano, sob orientação das professoras Cibele e Ariadne e da diretora Valéria, encantaram os presentes com danças e manifestações culturais voltadas ao tema da produção rural. A ação teve como objetivo integrar a comunidade escolar ao ambiente da feira e promover a conscientização das crianças sobre o valor do trabalho realizado pelos feirantes.

Durante a homenagem, os alunos entregaram lembrancinhas aos produtores como forma de reconhecimento e gratidão. Além disso, participaram ativamente das atividades da feira, realizando compras simbólicas dos produtos expostos, como incentivo ao consumo local e ao fortalecimento da economia da região.

O evento contou com a presença do prefeito Irani Barros e do vice-prefeito Potinho, que acompanharam as apresentações e interagiram com os estudantes e produtores. A participação da gestão municipal reforçou o compromisso com o incentivo às práticas pedagógicas que aproximam os alunos da realidade local e da valorização do pequeno agricultor.

A Feirinha do Produtor é realizada semanalmente e reúne comerciantes da agricultura familiar e produtores rurais, oferecendo à população alimentos frescos, artesanato e outros produtos regionais. A iniciativa da escola em promover esse encontro com os alunos fortalece os laços entre educação, cultura e agricultura, além de estimular o consumo consciente e a valorização dos produtos locais entre as novas gerações.