Criança é flagrada caminhando sozinha a noite na PR092

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - Uma criança de apenas 11 anos foi flagrada caminhando sozinha as margens da rodovia PR092. A situação foi registrada na noite desta segunda-feira (04) no trecho da rodovia que passa pelo município de Arapoti, nos Campos Gerais.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, por volta das 22h00 os policiais receberam a informação de que uma criança estaria caminhando sozinha as margens da rodovia. Diante do risco de acidentes, os policiais se deslocaram até o local informado para averiguar a situação.

Durante o patrulhamento pela rodovia, a equipe se deparou com a criança na altura do km 226. O menino foi abordado pelos policiais que o encaminharam ao Conselho Tutelar para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Até o momento, não foram divulgadas maiores informações sobre o motivo do menor estar sozinho em plena rodovia.

O caso deve ser investigado.