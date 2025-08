Tempestades podem atingir o Norte Pioneiro e os Campos Gerais nas próximas horas

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

Nesta segunda-feira (04), o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta de tempestades para diversas regiões do país. Entre as regiões citadas na lista, estão o Norte Pioneiro e os Campos Gerais do Paraná, que podem sofrer os impactos das tempestades em diversas cidades até a manhã da terça-feira (05).

De acordo com as informações publicadas pelo Instituto em seu sistema de alertas, o aviso é de severidade amarela, representando um perigo potencial para as regiões afetadas. Segundo as previsões, deve chover até 30mm/h, com ventos de até 60km/h nas próximas horas. Além disso, o INMET alerta que há possibilidade de queda de granizo.

No entanto, o Instituto alerta que o risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos é baixo, mas a população deve manter-se atenta para evitar grandes prejuízos.

Para isso, o INMET instrui que os moradores não se abriguem embaixo de árvores e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é aconselhável evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada nas cidades em que as tempestades chegarem.