Polícia procura suspeito de matar mototaxista no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - A equipe da Polícia Civil divulgou nesta segunda-feira (04) a identidade de um jovem de 18 anos suspeito de ser o autor do homicídio que tirou a vida de um mototaxista de 37 anos. O crime aconteceu na última sexta-feira (01) no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro e a vítima foi executada com dois tiros na cabeça.

O crime aconteceu na zona rural do município em um local conhecido como Estrada da Água Branca, próximo a ponte do Rio das Cinzas. Conforme as informações apuradas no local, o mototaxista foi surpreendido pelo atirador que disparou contra ele acertando ao menos duas vezes na região da cabeça. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime.

Diante da situação, foi instaurado um inquérito policial para investigar o caso e, durante as diligências, os policiais chegaram até a identidade de Luiz Gustavo Ferreira, de 18 anos, natural de Jacarezinho, e que seria o autor do crime. As equipes policiais realizaram buscas pelo suspeito, mas como ele não foi encontrado, a Polícia Civil divulgou sua imagem e conta com a colaboração da comunidade para localizar o jovem.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do telefone 190 da Polícia Militar ou 181 do Disque Denúncia.