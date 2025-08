Acidente na PR092 deixa mulher morta e três feridos em estado grave

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (03) na rodovia PR092 em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro. A situação envolveu dois carros e uma moto.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 10h00 próxima a fábrica de pneus da Pro Tork e envolveu dois carros e uma moto.

Conforme os dados colhidos no local, o veículo Fiat Pálio Weekend seguia pela rodovia no sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos quando acabou se envolvendo em uma colisão com uma motocicleta Honda CG que seguia logo a frente. Na sequência, o Pálio atravessou a pista e foi atingido por um Jac J3 que seguia no sentido contrário e, com o impacto, capotou as margens da rodovia.

Com a violência do impacto, um homem de 64 anos que dirigia o Pálio teve ferimentos graves. Já passageira, uma mulher de 61 anos, morreu no local. O condutor da moto, um homem de 69 anos e o motorista do J3, um homem de 45 anos, também tiveram ferimentos graves. Outras três pessoas que estavam no J3 tiveram ferimentos leves. Todos foram socorridos e encaminhados a Santa Casa de Siqueira Campos.

A equipe do IML (Instituto Médico Legal) foi acionada para recolher o corpo da vítima fatal. As equipes da concessionária que administra o trecho, Defesa Civil, SAMU e da Polícia Rodoviária Estadual estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.