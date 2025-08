Sandro Alex anuncia investimentos e visita Queijaria Cornélia em Arapoti

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O secretário estadual de Infraestrutura e Logística do Paraná e deputado federal Sandro Alex esteve em Arapoti na tarde de sexta-feira (1º), em visita oficial acompanhada pelo prefeito Irani Barros. A agenda incluiu passagem pela Queijaria Cornélia e o anúncio de novos recursos para o município, que somam mais de R$ 2,2 milhões.

Na propriedade da família de Sineke e Henk, Sandro Alex destacou o papel da produção artesanal e parabenizou os empreendedores pela conquista do Selo Arte. A certificação nacional permite que os produtos da queijaria sejam comercializados em todo o país. Reconhecido em premiações estaduais e nacionais, o queijo tipo gouda fabricado em Arapoti conta com seis variações e tem ampliado sua presença no mercado, levando o nome do município a novos públicos.

Após a visita à zona rural, a comitiva se dirigiu ao Paço Municipal, onde foi oficializado o repasse de recursos destinados a dois projetos. A maior parte será aplicada na construção de um Centro Dia, unidade pública voltada ao atendimento e acolhimento de pessoas idosas e com deficiência. Outra parte do montante será investida na aquisição de uma motoniveladora, equipamento essencial para obras e manutenção de estradas no meio urbano e rural.

Além do prefeito Irani Barros, participaram do encontro o vice-prefeito Potinho e secretários municipais. A visita reforçou a parceria entre o Governo do Estado e o município de Arapoti, contemplando tanto o fortalecimento da infraestrutura quanto o reconhecimento de iniciativas empreendedoras de destaque regional.