Colisão entre carros e moto deixa mulher morta na PR092 em Siqueira Campos

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Uma mulher morreu vítima de um grave acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (03) na rodovia PR092 no trecho que passa pelo município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pelo radialista Claret Coutinho, o acidente aconteceu próximo a fábrica de pneus da ProTork e envolveu dois automóveis e envolveu dois automóveis e uma motocicleta.

Conforme as primeiras informações, um automóvel Fiat Siena teria se envolvido em uma colisão com uma motocicleta e acabou colidindo contra outro veículo na sequência vindo a capotar as margens da rodovia. Com isso, uma mulher que estava como passageira não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A equipe da EPR Litoral Pioneiro esteve no local prestando atendimento a ocorrência. O trânsito ficou lento no local, mas foi liberado por volta das 13h30. Não foram divulgadas maiores informações sobre a situação dos ocupantes dos outros veículos. Já o corpo da vítima foi recolhido pela equipe do IML (Instituto Médico Legal).

A equipe da Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local prestando atendimento a ocorrência.