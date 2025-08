Mototaxista é executado a tiros no Norte Pioneiro

Redação - Folha Extra

SANTO ANTÔNIO DA PLATINA - Equipes da Polícia Civil estão investigando um crime de homicídio registrado no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, após um mototaxista ter sido encontrado morto com marcas de tiros. A situação foi registrada no fim da tarde da sexta-feira (01).

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, por volta das 16h30 a equipe receber a informação de que um homem com ferimentos causados por disparos de arma de fogo havia sido localizado próximo ao Rio das Cinzas. Diante do chamado, a equipe foi ao local para averiguar a informação.

No local, a vítima estava recebendo atendimento da equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), mas não resistiu e veio a óbito. De acordo com os socorristas, o homem apresentava ferimentos na cabeça causados por disparos de arma de fogo.

A vítima foi identificada como Admilson Faustino, de 37 anos, que trabalhava como mototaxista.

Frente aos fatos, o local foi isolado sendo acionadas as equipes da Polícia Civil, Polícia Científica e IML (Instituto Médico Legal). A principal hipótese é de que a vítima tenha sido executada.

O caso segue sendo investigado.