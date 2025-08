Após acordo com o prefeito, motoristas encerram greve em Arapoti

DA REDAÇÃO/FOLHA PARANAENSE - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Depois de quatro dias de paralisação, a greve dos motoristas e operadores de máquinas da prefeitura de Arapoti, nos Campos Gerais, chegou ao fim. Nesta sexta-feira (1º), os representantes do movimento grevista participaram de uma reunião com o prefeito Irani José Barros, no gabinete municipal, que se comprometeu a revisar o piso salarial dos servidores e aplicar o reajuste, dando fim ao movimento que teve início na última terça-feira (29).

A principal reivindicação era a valorização do salário base, que atualmente está fixado em R$ 2.182,40. No entanto, após quatro dias de paralisação total dos servidores, a reunião foi um sucesso, trazendo benefícios para ambas as partes.

De acordo com Paulo Cesar Ribeiro, advogado do movimento, o prefeito se comprometeu a revisar o piso salarial da categoria, tendo como referência, o salário dos funcionários da mesma categoria de municípios da região com porte de arrecadação semelhantes aos de Arapoti. Para que isso seja possível, foi estipulado o prazo de 60 dias.

Ainda como parte do acordo entre as partes, a prefeitura se comprometeu em rever e implementar melhorias nas condições de trabalhos dos servidores. Do outro lado do acordo, os grevistas se comprometeram a compensar as horas não trabalhadas durante os dias de paralisação.