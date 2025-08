Queijo de Arapoti recebe selo nacional e ganha espaço em todo o Brasil

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Após anos de dedicação, aprimoramento e investimentos em qualidade, os queijos artesanais da Queijaria Cornélia, da cidade de Arapoti, nos Campos Gerais, conquistaram o Selo Arte, certificação que permite a comercialização dos produtos em todo o território nacional. A conquista representa um marco não apenas para a família produtora, mas também para a cidade de Arapoti, que agora será representada por mais um produto de excelência em nível nacional.

A entrega dos certificados foi realizada em cerimônia oficial na última quinta-feira (31), com a presença do prefeito Irani Barros, equipes das secretarias municipais de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, representantes do Sebrae e do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR-Paraná). A família formada por Henk Verburg, Sineke Krikke, Elsbeth Cornelia e Luiz Pierre Bryk recebeu os documentos das mãos da veterinária municipal Andressa Bertelli e do secretário Flávio Pontes de Oliveira.

A receita que deu origem ao premiado queijo Gouda foi trazida da Holanda por Elizabeth Cornelia Rijneveld-Verburg, matriarca da família. O produto foi aprimorado ao longo do tempo pela nora Sineke e pela filha Elsbeth, mantendo vivas as raízes familiares. “Sempre faço questão de destacar o nome da minha sogra. O queijo não é apenas uma receita, é um elo com o passado e uma forma de manter viva a memória de quem o preparou. É um presente para as futuras gerações”, destacou Sineke.

O tradicional Gouda da Casa Cornélia passou a integrar a Rota dos Queijos Paranaenses e hoje conta com seis versões: tradicional, ortiga, calabresa, feno grego, ervas italianas e cominho. Cinco delas já conquistaram medalhas de ouro, prata e bronze em competições estaduais e nacionais.

O prefeito Irani Barros celebrou a certificação como reflexo direto da política municipal de incentivo ao empreendedorismo. “Apoiamos o fortalecimento da cultura empreendedora porque entendemos que o papel do poder público é justamente facilitar, desburocratizar e promover o acesso à informação. O Selo Arte representa não só a valorização de um produto de alta qualidade, mas também um impulso para novos investimentos e para que o nome de Arapoti ganhe visibilidade em todo o Brasil”, afirmou.

A parceria com instituições como o Sebrae tem sido fundamental para esse tipo de conquista, segundo a administração municipal. Com o Selo Arte, o Queijo Cornélia está pronto para alcançar novos mercados, levando consigo história, tradição e o sabor de Arapoti.