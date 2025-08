Jovem morre após caminhonete ser destruída em colisão com carreta no Norte Pioneiro

DA REDAÇÃO/TABAJARA NOTÍCIAS - FOLHA EXTRA

JACAREZINHO - Na madrugada desta sexta-feira (1º), um grave acidente foi registrado na BR-153, em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. A colisão entre uma caminhonete e uma carreta teve grande impacto e resultou na destruição completa da caminhonete, além da morte de um jovem morador de Santo Antônio da Platina.

De acordo com apurações, o acidente aconteceu no km 10 da rodovia, em frente ao Posto Juninho, em Jacarezinho, por volta das 01h05 da madrugada, envolvendo uma caminhonete Toyota Hilux e uma carreta Scania. Segundo as informações, a caminhonete seguia no sentido de Jacarezinho para Ourinhos, quando colidiu violentamente com a lateral da carreta, que estava saindo do posto e acessando a rodovia.

O impacto da colisão foi tão forte que destruiu completamente a caminhonete. O motorista, que segundo informações extraoficiais é filho de um empresário renomado de Santo Antônio da Platina, teve morte instantânea, e seu corpo ficou preso às ferragens da caminhonete.

Equipes de resgate da concessionária EPR chegaram rapidamente ao local, mas nada puderam fazer. A Polícia Rodoviária Federal, juntamente com as Polícias Civil e Científica, esteve presente para os procedimentos legais e a perícia técnica. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Londrina.