Novo vídeo contradiz versão de mulher agredida em Siqueira Campos; assista

SIQUEIRA CAMPOS Há 3 dias Fé, milagres e tradição marcam a verdadeira celebração do Bom Jesus da Cana Verde Especial da Folha reúne relatos de fiéis e os milagres do Bom Jesus, além da história e cultura da maior festa religiosa do Paraná

NORTE PIONEIRO Há 4 dias Frei Gonzaga fala sobre violência e medidas de segurança na Festa de Siqueira Campos Responsável pela organização do evento, Frei falou sobre o incidente com uma mulher espancada e as medidas para reforçar a segurança no Santuário