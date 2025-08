Após dias de frio intenso e temperaturas negativas, os termômetros começam a subir no Paraná

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

A manhã desta quinta-feira (31) novamente foi gelada no Paraná. Duas cidades registraram temperaturas negativas e em quatro municípios foi registrada a temperatura mais baixa do mês de julho. Na maioria das regiões paranaenses, entretanto, os valores nos termômetros começaram a subir. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a massa de ar frio e seco que derrubou as temperaturas nesta semana perde ainda mais a força nesta sexta-feira (01).

As menores temperaturas (e únicas negativas) desta quinta-feira (31) foram em General Carneiro, com -2,6°C, e São Mateus do Sul, que registrou -0,7°C. A quinta-feira ainda trouxe o amanhecer mais gelado do mês de julho para as cidades de Antonina (6,2°C), Cambará (2,9°C), Cornélio Procópio (6,5°C) e Guaraqueçaba (4,3°C). Novamente houve registro de geada na Região Metropolitana de Curitiba.

Apesar do frio, as temperaturas já estavam mais amenas do que no dia anterior. Na quarta-feira (30), apenas Guaratuba, Loanda e Paranaguá haviam amanhecido com temperaturas acima de 10°C. Já nesta quinta-feira (31) a temperatura mínima foi acima de 10°C em dez cidades paranaenses.

A gangorra nas temperaturas foi impactante ao longo da semana. Na segunda-feira (28), Curitiba amanheceu com 13,7°C, mas ao longo do dia uma frente fria saiu do Paraná, e chegou a massa de ar frio. Na terça (29) a Capital amanheceu com 5,6°C. Na quarta (30), com 2,8°C. Nesta quinta (31), com 3,4°C. Já nesta sexta-feira (1º) a previsão é de temperatura mínima de 9°C, e no fim de semana as mínimas devem ficar acima de 10°C na Capital.

As temperaturas máximas, que não devem passar dos 16°C nesta quinta (31) em Curitiba, podem chegar aos 25°C no fim de semana. Entretanto, com a aproximação de uma nova frente fria na segunda-feira, as máximas voltam a cair e chegam a 13°C na terça-feira (5). As mínimas na próxima semana seguem na faixa dos 10°C.

As mudanças do tempo para os próximos dias estão relacionadas ao afastamento rápido, para o alto-mar, da massa de ar frio e seco que está sobre o Estado. “As massas de ar que predominaram em junho e julho sobre o Paraná tinham comportamento continental, isto é, o núcleo delas avançava sobre o continente e ficava por mais tempo. O frio era mais rigoroso na faixa Norte. Na massa de ar frio atual o núcleo está no oceano e o frio intenso não chegou com força no Norte, tanto que nesta quinta já deve aquecer por lá”, explica Reinaldo Kneib, meteorologista do Simepar.