Norte Pioneiro recebe reunião estratégica com representantes estrangeiros

A iniciativa será realizada no campus da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), em Bandeirantes. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

BANDEIRANTES - Na sexta-feira (08), a região do Norte Pioneiro será sede de um evento com potencial para transformar o cenário econômico da região, o Encontro Regional do Norte do Paraná, que tem foco na atração de investimentos. A iniciativa será realizada no campus da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), em Bandeirantes, a partir das 08h00, com a presença de autoridades, empresários e representantes internacionais com o objetivo de abrir portas para novos negócios e parcerias estratégicas.

Entre os destaques da programação, está a presença de delegações da Índia, Indonésia e Coreia do Sul. Um dos nomes confirmados é Su Jung Ko, representante sul-coreana que abordará as possibilidades de cooperação comercial entre o Brasil e os países asiáticos. Também participa do encontro Narendra Modi, presidente da Câmara Indo-Brasileira de Comércio, com sede em Nova Delhi. Segundo a organização, ele deve anunciar novos aportes financeiros voltados ao desenvolvimento do Norte Pioneiro.

Com vagas limitadas para 370 participantes, o encontro será voltado a prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, empresários, representantes de associações comerciais e industriais, agências de desenvolvimento e demais lideranças regionais. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas por meio de um link disponibilizado pela organização, AQUI.

O evento, pela Câmara de Comércio e Indústria Indo-Brasileira, em parceria com o Instituto das Causas Ambientais e Sociais do Brasil (ICASB), com o apoio de entidades locais, também contará com a presença de representantes da Associação dos Municípios do Norte do Paraná (AMUNOP), da Associação dos Municípios do Norte Pioneiro (AMUNORPI), das Regionais da Casa Civil de Jacarezinho e Cornélio Procópio, e do Rotary Club Bandeirantes Business.

Além de apresentar oportunidades concretas de negócios, o encontro busca fortalecer a visibilidade da região e criar um ambiente propício para parcerias duradouras. "Estamos mobilizando esforços para colocar o Norte Pioneiro no radar internacional de investimentos. Esse evento é estratégico, não só para atrair recursos, mas para gerar empregos, estimular a economia local e melhorar a qualidade de vida das pessoas", afirma Juarez Leal Daio, o Daio, chefe da Casa Civil do Norte Pioneiro.

Em entrevista com a Folha, Daio afirmou que os representantes da região utilizarão a oportunidade para investir no Norte Pioneiro. “O evento é uma iniciativa importante para o crescimento econômico da região, e vamos fazer de tudo para conseguir o máximo de investimentos”, enfatizou.