Cinema na Praça chega ao Norte Pioneiro com filmes gratuitos a partir de agosto

DA REDAÇÃO/BEM PARANÁ - FOLHA EXTRA

A partir de agosto, o projeto Cinema na Praça 2025 – Clássicos entra em circulação, com o objetivo de ampliar o acesso ao cinema e levar grandes produções ao público em geral. A iniciativa percorrerá o estado com uma carreta-palco que transforma praças públicas em verdadeiras salas de cinema ao ar livre. Na região do Norte Pioneiro, seis municípios serão contemplados, com as exibições já tendo datas definidas.

Viabilizado pela Secretaria de Estado da Cultura do Paraná, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Ministério da Cultura, e produzido pela Cia Regina Vogue, o projeto passará por 28 municípios paranaenses, com exibição gratuita de três filmes, sendo que dois são longa-metragem e um curta-metragem, reunindo gêneros de comédia e musical, levando entretenimento para as cidades.

Os títulos selecionados para serem apresentados nesta edição são Cantando na Chuva, O Homem Sputnik e A Escola Fenomenal II. Na região do Norte Pioneiro, estes títulos serão apresentados em seis municípios, com exibições começando no dia 30 de agosto e se encerrando no dia 5 de setembro na região.

A primeira cidade a receber o projeto deste ano será Figueira, no dia 30 de agosto. Na sequência, já no dia 31, os filmes serão exibidos na cidade de São Sebastião da Amoreira. No dia 2 de setembro, a cidade de Assaí receberá o projeto, enquanto Uraí será a parada do dia 3. No dia 4, a cidade que vai receber os filmes é Jacarezinho, enquanto Wenceslau Braz encerra o ciclo na região com exibições no dia 5.

As demais cidades que também serão contempladas com o projeto são Ponta Grossa, Guarapuava, Laranjeiras do Sul, Francisco Beltrão, Santo Antônio do Sudoeste, Planalto, Cascavel, Anahy, Ubiratã, Quarto Centenário, Mariluz, Arapuã, Manoel Ribas, Paranacity, Jardim Olinda, Ângulo, Munhoz de Melo, Marialva, Londrina, Cambé, Bela Vista do Paraíso e Marilândia do Sul.