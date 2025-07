Motoristas conseguem reunião com o prefeito após greve em Arapoti

DA REDAÇÃO/FOLHA PARANAENSE - FOLHA EXTRA

ARAPOTI - Desde a última terça-feira (29), os motoristas e operadores de máquinas da prefeitura de Arapoti, região dos Campos Gerais, estão em greve, motivados pela cobrança de um reajuste de 18% em seu salário base. Segundo informações, os trabalhadores continuam mobilizados ainda nesta quarta-feira (30), reivindicando o reajuste do salário, que atualmente se encontra fixado em R$ 2.184.

Contudo, após a mobilização dos servidores, a assessoria jurídica do movimento grevista informou que uma reunião com o prefeito Irani José Barros foi marcada para acontecer às 09h00 desta sexta-feira (01). Ainda segundo a assessoria, a inciativa para a realização da reunião partiu do próprio movimento.

Os trabalhadores têm destacado que o pedido de reajuste salarial, de 18%, refere-se exclusivamente ao salário base, e não às horas extras, frequentemente utilizadas para complementar a renda. A mobilização afeta especialmente setores como a Educação e os serviços operacionais não essenciais da Prefeitura.

A expectativa é que a reunião de sexta-feira possa avançar nas negociações e encaminhar uma solução para o impasse.