Mulher morre de infarto durante sexo com amante e corpo é encontrado em rodovia

MATO GROSSO DO SUL - Uma mulher de 59 anos foi encontrada morta em uma vala às margens de um córrego no município de Terenos, no Mato Grosso do Sul, no domingo (27). Segundo informações da Polícia Civil, ela teria sofrido um infarto durante um encontro amoroso com Antônio Cipriano da Silva, de 48 anos, que agora é investigado pelos crimes de homicídio culposo e ocultação de cadáver.

De acordo com o depoimento prestado por Antônio, os dois mantinham um relacionamento extraconjugal e haviam marcado de se encontrar na rodovia MS-355. Durante o encontro, a mulher começou a passar mal, apresentando falta de ar e dores no peito. O homem relatou que tentou socorrê-la e chegou a colocá-la dentro do carro, mas durante o trajeto percebeu que ela já não apresentava sinais vitais.

Antônio afirmou que circulou com o corpo por cerca de duas horas antes de abandoná-lo em uma área de mata. Ele arrastou a vítima até uma vala e deixou o local sem comunicar imediatamente as autoridades. Somente depois, já na madrugada de domingo, o advogado do suspeito entrou em contato com a Polícia Civil para informar o ocorrido. Antônio se apresentou na delegacia na manhã de segunda-feira (28), prestou depoimento e foi liberado, uma vez que não havia situação de flagrante.

A perícia inicial realizada no local indicou sinais compatíveis com infarto agudo do miocárdio, o que reforça a hipótese de morte natural. No entanto, também foi identificada uma lesão no rosto da vítima. A Polícia Civil informou que, até o momento, não há indícios de luta ou agressão física.

Inicialmente, o caso foi registrado como ocultação de cadáver, mas, diante dos novos elementos, foi reclassificado como homicídio culposo — quando não há intenção de matar. O delegado responsável pelo caso, Gabriel Desterro, informou que as investigações continuam com a análise de imagens de câmeras de segurança e a oitiva de testemunhas.

O corpo da vítima foi velado no domingo (27), na Capela Municipal de Terenos, e o sepultamento ocorreu na manhã de segunda-feira (28), no Cemitério Municipal da cidade.