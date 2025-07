“Novos desafios sociais”, diz psicólogo após multidão apenas assistir e filmar jovem sendo espancada em Siqueira Campos

DA REDAÇÃO - FOLHA EXTRA

SIQUEIRA CAMPOS - No último final de semana, o Norte Pioneiro foi palco de um episódio chocante de barbárie. Em plena Festa do Senhor Bom Jesus da Cana Verde, na cidade de Siqueira Campos, o maior evento religioso da região, uma jovem foi brutalmente espancada por cinco mulheres, diante de uma multidão inerte. A cena, marcada por extrema violência e crueldade, quase terminou em tragédia. E o que choca ainda mais é o comportamento das pessoas em volta, que se passaram por plateia. Em vez de socorrer a vítima, muitos apenas assistiram passivamente, alguns chegaram a filmar o espancamento como se fosse um espetáculo. Um retrato perturbador da indiferença humana.

Diante dos inúmeros questionamentos e reações negativas sobre esse tipo de comportamento, cada vez mais comum em diferentes contextos e situações, a reportagem da Folha ouviu o psicólogo Julio Cesar Freitas Giovanni. Segundo ele, a sociedade tem se tornado “mais fria” e insensível, resultado direto do avanço do individualismo, um fenômeno que cresce de forma alarmante e influencia profundamente as relações humanas, trazendo novos desafios para conceitos primordiais do ser humano, como a empatia, solidariedade e compaixão pelo próximo, especialmente em situações como a de Tayane de Souza, vítima das agressões em Siqueira Campos. Veja o caso aqui.

"Isso não significa um colapso moral. Significa que estamos diante de novos desafios sociais, culturais e tecnológicos, que mudam a forma como nos relacionamos”

De acordo com o especialista, situações como a que ocorreu durante a festa têm se tornado cada vez mais frequentes no convívio social. E embora nada justifique a omissão diante da violência, a Psicologia oferece caminhos para compreender por que esse tipo de comportamento tem se repetido. “Quando presenciamos uma agressão, como a que ocorreu na Festa do Senhor Bom Jesus, e as pessoas ao redor não reagem, ou pior, apenas pegam o celular para filmar, estamos diante de um fenômeno multifatorial”, explica o psicólogo.

“Pode ser o chamado Efeito Espectador, onde cada indivíduo acredita que outra pessoa irá intervir, pode ser o reflexo de uma sociedade emocionalmente sobrecarregada e dessensibilizada pelo contato constante com cenas de violência, ou ainda a manifestação da chamada Cultura do Registro, em que ajudar é secundário diante da vontade de gravar e compartilhar o momento”, destacou.

Com o crescimento das interações nas redes sociais e a realidade de que conteúdos mais violentos atraem ainda mais atenção dos internautas, a sociedade vem se tornando cada vez mais insensível emocionalmente. O que passa a valer, na maioria das vezes, não é o impacto real do sofrimento retratado, mas sim a quantidade de likes, comentários, compartilhamentos e a visibilidade que aquele perfil, página ou canal vai conquistar ao publicar tal conteúdo.

“Esse comportamento está diretamente ligado a uma busca incessante por validação nas redes sociais, alimentada pela falsa impressão de que ‘registrar o momento já é uma forma de ajudar’. No entanto, apenas filmar ou compartilhar não equivale a oferecer ajuda de verdade”, afirmou Julio.

O psicólogo também destaca que, em meio ao individualismo predominante na sociedade atual, onde o foco está cada vez mais no “eu estar bem”, a cooperação e a solidariedade pública acabam enfraquecendo, especialmente em situações como a agressão brutal sofrida pela jovem Tayane, mas isso não quer dizer que toda a sociedade esfriou.

“É importante lembrar que não vivemos exatamente os mesmos princípios coletivos de outras épocas, mas isso não significa um colapso moral. Significa que estamos diante de novos desafios sociais, culturais e tecnológicos, que mudam a forma como nos relacionamos”, disse.

“Mais do que afirmar que a sociedade se tornou mais fria, talvez estejamos testemunhando uma reconfiguração dos vínculos humanos, marcada por novos desafios à solidariedade, diferentes daqueles que conhecíamos antes, e ao mesmo tempo, surgem novas maneiras de expressar o cuidado e a empatia”, completou.

Contudo, segundo Julio, a combinação desses fatores, o efeito espectador, cansaço extremo, uso constante de tecnologias e a banalização da violência nas redes sociais, ajuda a explicar, sem justificar, por que muitas pessoas acabam reagindo com frieza em momentos em que o ideal seria agir ou oferecer apoio.