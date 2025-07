Prefeitura faz esclarecimento sobre a greve de motoristas em Arapoti

Da Redação - Folha Extra

ARAPOTI - A Prefeitura de Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, divulgou nota oficial nesta segunda-feira (28) para esclarecer a posição da Administração Municipal sobre a mobilização de motoristas e operadores do município, que reivindicam reajuste salarial e entraram em greve. A manifestação ocorreu em frente ao prédio da Prefeitura e contou com faixas e cartazes que pedem aumento de 18% no salário base da categoria, atualmente fixado em R$ 2.184,00.

De acordo com o Executivo, as reivindicações da categoria vêm sendo acompanhadas desde o ano passado. Em janeiro de 2025, representantes sindicais, advogados e vereadores procuraram a Administração para apresentar formalmente as demandas. A Prefeitura afirma ter acolhido as solicitações com atenção e realizou estudos técnicos para avaliar os pedidos.

Na resposta oficial, o município informou que a reposição inflacionária e a progressão horizontal na carreira estão em dia, conforme determina a legislação vigente. Também foi realizada uma pesquisa de remuneração com cidades da região, na qual Arapoti aparece com valores dentro da média. Segundo os dados levantados, aproximadamente 75% dos servidores da categoria recebem remuneração total superior a R$ 5.000,00.

A Prefeitura destacou ainda que qualquer alteração na folha de pagamento deve observar os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, o que demanda cautela na análise de novos reajustes. Uma reunião realizada em 19 de maio com representantes do sindicato, servidores e vereadores resultou em um acordo, registrado em ata, prevendo a concessão de reajuste tão logo haja condições financeiras e legais.

Em julho, a Prefeitura recebeu uma nova solicitação de aumento, desta vez de 18% sobre o salário base. O pedido foi encaminhado para análise do setor jurídico e da Secretaria de Fazenda. Ambos os pareceres técnicos concluíram que, devido ao impacto financeiro de ajustes anteriores, como a progressão vertical concedida recentemente, não seria possível atender à nova solicitação neste momento.

A Administração comunicou oficialmente o sindicato sobre a decisão e reiterou que permanece aberta ao diálogo, buscando alternativas sustentáveis e compatíveis com o orçamento público. O movimento grevista prossegue com foco na valorização salarial da categoria, enquanto as negociações seguem em aberto entre os representantes dos servidores e o Poder Executivo.