Homem agride mulher e tenta se matar na delegacia de Siqueira Campos

NORTE PIONEIRO Há 15 horas Motorista fica ferido após capotar carro na PR092 Acidente aconteceu no trecho da rodovia que liga Siqueira Campos a Quatiguá

E-SPORTS NO INTERIOR Há 18 horas Campeonato inédito de jogos online chega a Siqueira Campos e promete agitar a região Evento será realizado no dia 17 de agosto, com entrada gratuita, premiação em dinheiro e jogos como Valorant, FIFA 25 e Mortal Kombat 11