Alunos da rede municipal de Arapoti recebem uniformes e materiais escolares no retorno às aulas

Redação - Folha Extra

ARAPOTI - O início do segundo semestre letivo em Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná, foi marcado pela entrega de uniformes e kits de material escolar aos alunos da rede municipal de ensino. A distribuição teve início nesta segunda-feira (28), data oficial da volta às aulas.

O prefeito Irani Barros, acompanhado do vice-prefeito Potinho e da secretária municipal de Educação, Mayara Ferreira Cruz, participou da entrega simbólica em duas instituições de ensino. A ação integra um programa da administração municipal para garantir que todos os estudantes tenham acesso aos itens básicos para o ano letivo. Ao longo da semana, os uniformes e os kits escolares devem ser entregues a todos os alunos da rede municipal.

Cada estudante recebe um conjunto completo de uniforme e um kit com materiais escolares adequados à faixa etária e ao nível de ensino. Segundo a gestão municipal, a aquisição dos itens obedeceu ao cronograma do processo licitatório e passou por análise de amostras, visando garantir a qualidade dos produtos.

Durante a entrega simbólica, o prefeito destacou a importância de oferecer materiais duráveis e de boa qualidade aos alunos. De acordo com Irani Barros, o investimento respeita o dinheiro público e contribui com as famílias e com a formação dos estudantes. A secretária de Educação também acompanhou a ação e reforçou o compromisso da pasta com a estruturação do ambiente escolar.

A Prefeitura de Arapoti informou que a logística de entrega será finalizada nos próximos dias, contemplando todas as escolas da rede municipal. A medida faz parte das ações de valorização da educação pública e busca promover igualdade de condições de aprendizado para os alunos do município.