Motorista fica ferido após capotar carro na PR092

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - Um homem de 39 anos ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito registrado na noite deste domingo (28). Ele capotou o carro que dirigia na PR092 no trecho que passa por Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 18h00 e envolveu um automóvel VW Gol. Conforme os relatos colhidos no local, o motorista do veículo trafegava no sentido Siqueira Campos a Quatiguá quando, na altura do km 290, perdeu o controle da direção e capotou o carro as margens da rodovia.

Com a violência dos impactos, o motorista ficou ferido. Ele foi socorrido e encaminhado ao hospital para receber atendimento médico e, devido a isso, não foi possível realizar o teste do etilômetro.

As equipes da Polícia Rodoviária e da EPR Litoral Pioneiro estiveram no local prestando atendimento a ocorrência.