Vendaval de domingo atingiu o Norte Pioneiro com rajadas de até 83 km/h

Na noite de domingo (27) e na madrugada desta segunda-feira (28), um vendaval de forte intensidade, acompanhado por tempestades, atingiu várias regiões do Paraná. Com rajadas de vento que ultrapassaram a 90 km/h, o temporal provocou diversos estragos em todo o estado. No Norte Pioneiro, os ventos alcançaram até 83 km/h, causando prejuízos em diferentes municípios da região.

De acordo com o Sistema de Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), entre as cidades da região mais afetadas pelo vendaval estão Santo Antônio da Platina registrou as rajadas mais intensas, com ventos chegando a 83,5 km/h. Em Japira, a velocidade dos ventos alcançou 76,3 km/h, enquanto em Cornélio Procópio foram registrados 70,6 km/h. Esses foram os maiores índices de toda a região, evidenciando a força do fenômeno climático e os riscos associados a esse tipo de ocorrência.

No estado, a cidade mais afetada pelo fenômeno foi Diamante do Norte, que registrou ventos de 91,1 km/h. Na sequência da lista com as cidades mais afetadas, aparecem Santo Antônio da Platina e Japira, seguidas por Guarapuava que registrou ventos de 74,5 km/h e Laranjeiras do Sul, onde os ventos chegaram a 73,4 km/h. Ainda na lista aparecem Campo Mourão, que teve ventos de 72,4 km/h, Londrina com 71,6 km/h e Cornélio Procópio. O município de Altônia registrou ventos de 70,2 km/h.

Abaixo dos 70 km, aparecem ainda as cidades de Cambará e Joaquim Távora, do Norte Pioneiro. Cambará registrou ventos de 69,5 km/h durante a noite, enquanto em Joaquim Távora as rajadas chegaram até 65,5 km/h.

No entanto, não apenas na região do Norte Pioneiro, mas em todo o Estado, o temporal formado na noite de domingo deixou estragos em diversos municípios, destelhando casas, derrubando árvores e criando situações de perigo para a população.