Campeonato inédito de jogos online chega a Siqueira Campos e promete agitar a região

SIQUEIRA CAMPOS - O município de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, se prepara para receber um dos maiores eventos E-Sports já realizados na região. No dia 17 de agosto, será realizada a primeira edição do Logynex Champioship Gamer (LCG), um torneio voltado aos amantes de games e da cultura geek, que promete movimentar o cenário local e atrair competidores de diferentes cidades.

Organizado pela Logynex Store, loja especializada em games, montagem de computadores e produtos geek, o campeonato conta com apoio do Departamento de Cultura do município, que cederá a Casa da Cultura Neuri Camargo da Silva para ser o palco de disputas vibrantes, emocionantes e acirradas de Valorant, Mortal Kombat 11 e Fifa 2025.

“É um sonho realizado. Ver algo que antes só víamos nas redes ou em grandes centros acontecendo aqui, na nossa cidade, é algo muito especial. Queremos repetir essa competição pelo menos duas vezes por ano”, afirmou Nathan Lopes da Silva, proprietário da Logynex e idealizador do evento, em entrevista com a Folha.

Com início das competições programado para acontecer às 10h00, o LCG contará com competições simultâneas dos três jogos, que acontecerão até as 15h00, quando começam as semifinais e finais de cada modalidade. A estrutura do evento foi pensada para proporcionar uma experiência completa ao público, com palco montado nos moldes dos grandes campeonatos e disputas presenciais entre os jogadores.

“Vamos colocar cinco mesas de um lado, e cinco de outra. Como os campeonatos oficiais mesmo, para proporcionar uma experiência diferente para os gamers da nossa cidade, da região e também os de fora que já confirmaram presença”, disse Nathan.

Segundo o jovem de 25 anos, o objetivo do evento não é obter lucro, mas sim fortalecer e difundir a cultura gamer na região. “Queremos incentivar a juventude, mostrar que existe espaço e oportunidade no universo dos games, mesmo longe das grandes cidades”, ressaltou.

Contudo, para poder participar, os jogadores terão que pagar uma taxa de R$ 25, que será utilizada para custear o evento e realizar as premiações, além de que os participantes ainda poderão usar esse valor como crédito em descontos na própria loja Logynex. Cerca de 60% do valor arrecadado será revertido em premiações, incluindo dinheiro, troféus e medalhas. O restante será destinado à infraestrutura do evento.

“Não estamos fazendo isso pensando em lucro. É um projeto feito com carinho, para realmente movimentar a cena local e criar algo duradouro”, enfatizou Nathan.

Além dos competidores, o evento será aberto ao público em geral, com entrada gratuita. O objetivo é reunir fãs, curiosos, famílias e entusiastas da cultura gamer em um ambiente de convivência, torcida e diversão. No entanto, aqueles que desejarem participar da competição podem entrar em contato diretamente com Nathan através do WhatsApp (43) 9 9849-0409.