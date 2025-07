Rixa por causa de homem teria motivado espancamento de mulher na festa de Siqueira Campos

Redação - Folha Extra

SIQUEIRA CAMPOS - A abertura da tradicional Festa do Bom Jesus da Cana Verde, em Siqueira Campos, foi marcada por cenas de selvageria neste domingo (27). Uma mulher foi brutalmente agredida por outras cinco mulheres e ficou gravemente ferida. A situação foi registrada em vídeos que viralizaram nas redes sociais. A motivação teria sido uma rixa por causa de um homem.

De acordo com as informações apuradas com exclusividade pela Folha Extra, a briga teria sido motivada por uma rixa envolvendo um homem. Segundo os relatos da vítima, ela circulava pelo Santuário quando esbarrou em seu ex-marido e os dois acabaram iniciando uma discussão. Assim que se afastou do ex-marido, a vítima teria sido perseguida por três mulheres que estavam com o homem, e as suspeitas começaram a agredi-la. Na sequência, mais duas mulheres se juntaram ao espancamento.

As imagens de selvageria foram gravadas por populares, e os vídeos registram a vítima sendo jogada ao chão e agredida com vários socos e chutes, inclusive na região da cabeça. O espancamento seguiu por alguns minutos e, mesmo sendo em frente ao Santuário, não houve intervenção da segurança. Após alguns minutos, populares intervieram na situação e socorreram a mulher.

A vítima teve vários ferimentos e escoriações pelo corpo, tendo parte do seu cabelo arrancado. As agressões ainda resultaram em fratura no nariz e no crânio. O caso foi denunciado à equipe da Polícia Civil e vai ser investigado.

Em nota, a Polícia Militar informou que tem responsabilidade territorial pelo município de Siqueira Campos e que segue realizando policiamento rotineiro tanto de dia, quando a noite no município. Além disso, a PM informou que o policiamento e o efetivo de policiais foi reforçado para atuar durante todo o período da festa garantindo a segurança do público em geral, assim como dos moradores do município. Sobre o incidente, a PM informa que não recebeu acionamento e que a situação aconteceu antes da chegada do reforço policial que prestava apoio a motociata e cavalgada. Além disso, a corporação também reforça que, além da segurança pública, a Festa também conta com segurança privada.

A Folha tenta, desde o início da manhã, contato com a organização da festa, mas sem sucesso. Em contato com Cláudio Chomiski, membro da organização do evento, este informou que apenas o Frei Gonzaga pode falar sobre a situação e que o mesmo iria retornar após sair de uma reunião.